Fenomenale Verstappen pakt poleposition met klein verschil bij GP Zandvoort

Het is Max Verstappen gelukt om morgen vooraan te starten bij de Grand Prix van Zandvoort. De Limburger noteerde de snelste tijd in de kwalificatie: 1:10.342. Het verschil in tijd met Charles Leclerc was slechts 0.021 (!).

Verstappen was ook nipt sneller dan de nummer drie Carlos Sainz (0.092). Zijn teamgenoot Sergio Pérez maakte een spin en kon maar net aan de muur ontwijken. De Mexicaan start daarom morgen vanaf de vijfde plek.

In Q1, de eerste kwalificatieronde, noteerde de Red Bull-coureur de snelste tijd: 1.11,317. Hij was daarmee Leclerc en Sainz te snel af. De tweede kwalificatieronde lag een aantal minuten stil, omdat iemand vanaf de tribune een oranje fakkel op het parcours gooide.

De werper is inmiddels van de tribune gehaald door de organisatie, meldde Viaplay. Daarna werd Verstappen derde, maar hij had het beste voor het laatst bewaard. In Q3 kwam de Limburger na 1:10.342 over de streep, waardoor hij -net als vorig jaar- vanaf poleposition start.

Slechte voorbereiding

De voorbereiding voor Verstappen was niet ideaal. Tijdens de eerste vrije training hield zijn bolide na acht rondes ermee op. Daarna kwam de Limburger niet meer in actie, tussen de trainingen door werd zijn auto opgelapt. Verstappen kon aan de start van de tweede vrije training verschijnen en werd achtste. Vanmiddag bij de afsluitende training werd hij derde. De officiële race start morgen vanaf 15.00 uur in Zandvoort.

Bekijk hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie: