Twintig jaar op de wachtlijst: dit is waarom woonwagenbewoners in actie komen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman oordeelden in 2018 dat het 'uitsterfbeleid' van gemeenten voor woonwagenkampen discriminerend was en moest worden afgeschaft. Voor het ontwikkelen van een nieuw en beter beleid hebben gemeenten inmiddels vier jaar de tijd gehad, maar van een toename in het aantal woonwagens is in bijna alle regio's geen sprake.

"Hoorn is een van de weinige gemeenten die in de afgelopen twintig jaar stappen heeft gezet"

In de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Haarlemmermeer, Haarlem, Amsterdam, Den Helder en Purmerend zijn er in de afgelopen vier jaar geen extra standplaatsen bijgekomen. "Het rijk heeft daarvoor geen wettelijke verplichting opgelegd", reageert de gemeente Alkmaar. Alle ondervraagde gemeenten zeggen wel te werken aan een nieuw beleid.

Volgens woonwagenbewoner Janus Blouw is Hoorn daarmee een uitzondering. "Het is een van de weinige gemeenten die in de afgelopen twintig jaar stappen heeft gezet. Dat ging niet van een leien dakje , maar we zijn van 25 naar 53 standplaatsen gegaan. Vorige maand is besloten dat er de komende jaren nog dertien bijkomen."

In 2019 lieten de gemeenten in regio Alkmaar onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in de woningvraag. Dat rapport werd in 2020 opgeleverd, maar daar is nog geen nieuw beleid uitgerold.

Zoethoudertje

Vijfendertig jaar geleden is het aantal staanplaatsen in Alkmaar gehalveerd. Momenteel zijn er 35 standplaatsen op drie verschillende locaties. Al in 2007 en opnieuw in 2018 beloofde de gemeente Alkmaar in de Vroonermeer extra standplaatsen te creëren. Een zoethoudertje, zo blijkt, gezien die belofte nog altijd niet is nagekomen.

De locatie die de gemeente voor ogen heeft, de Driehoek in Vroonermeer, is zeker de komende drie jaren nog niet beschikbaar. "Eerst moet de daar gevestigde school en opvang worden gesloopt en verhuisd." Op de wachtlijst staan volgens de gemeente 87 inschrijvingen genoteerd. "Er is geen termijn aan te geven wanneer er een of meerdere standplaatsen beschikbaar komen."

