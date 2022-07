Wel afspraken, maar geen concrete toezeggingen van gemeente aan woonwagenbewoners

Met de ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente en de woonwagenbewoners, lijkt er een einde te komen aan de bezetting van twaalf chalets in Alkmaar. De stacaravans zijn bestemd voor Oekraïense vluchtelingen, maar werden sinds zondag 'gekraakt'. Met de actie vragen de bezetters aandacht voor het gebrek aan staanplaatsen voor woonwagens . "Die worden ons al 35 jaar beloofd."

Na overleg met de gemeente tekenden de woonwagenbewoners vandaag een overeenkomst en beloofden morgen de chalets te verlaten. Hele concrete toezeggingen staan echter niet in de gemaakte afspraken. "We gaan ons uiterste best doen voor extra plekken, maar ik geef geen garanties", aldus de Alkmaarse wethouder.

Kijk hieronder naar de reportage die wij samen met mediapartner Alkmaar Centraal maakten: