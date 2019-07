Woonwagenbewoners boos om uitbreiding met vaste huizen: 'Gemeente heeft schijt'

HOORN - Kampbewoners van het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg in Hoorn protesteerden vandaag tegen de uitbreiding met vaste stenen huizen. Op een spandoek is te lezen: 'Gemeente Hoorn heeft schijt aan mensenrechten. Bedankt Ben Tap!' Die wethouder Ben Tap was vanmiddag ook op het kamp aanwezig om de acht nieuwe woningen feestelijk te openen.

In 2007 besloot de gemeenteraad van Hoorn al dat het woonwagenkamp mocht worden uitgebreid met 14 standplaatsen. Toch duurde de uitbreiding tot dit jaar.





Bekijk hier de reportage bij de 'feestelijke' opening.

Tekst loopt door onder de foto.

Tony van der Kooy van de bewonersvereniging is teleurgesteld omdat er nu acht stenen woningen zijn neergezet. "Woonwagenbewoners wonen in een woonwagen. Het is ook een mensenrecht, we vallen onder het immaterieel cultureel erfgoed. Het klopt niet wat hier gebeurt."

Familie eerst

De uitbreiding zou voor familie van bewoners zijn, dus het steekt de demonstranten dat ook mensen 'van buiten' aanspraak konden maken op de nieuwe woningen. Volgens wethouder Ben Tap bleek de behoefte aan de acht sténen woningen uit een enquête onder mensen op de wachtlijst. Zo is volgens Tap op juiste wijze vorm gegeven aan de uitbreidingsplannen. Van der Kooy zegt een andere wachtlijst te kennen. En die woningzoekenden zouden vooral een standplaats voor een woonwagen willen.

De gemeente gaat binnenkort in gesprek met de woonwagenbewoners om alle wensen opnieuw te inventariseren.