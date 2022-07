Wethouder weet argwanende Alkmaarse woonwagenbewoners toch weer gerust te stellen

" Ik ga voor deze mensen staan, en ik verwacht dat we er samen uitkomen." Met deze woorden lukte het wethouder Gijsbert van Iterson Scholten om de grootste argwaan en woede bij de Alkmaarse woonwagenbewoners weg te nemen. Na twee incidenten en een verontrustende mail besloot de groep vandaag in de chalets te blijven, maar ze zijn nu toch bereid het terrein weer te verlaten.

Vanmiddag kwam de wethouder weer langs, in een poging de lont uit het kruitvat te trekken. Dat lukte uiteindelijk, is te zien in bovenstaande reportage van mediapartner Alkmaar Centraal. "Het laat zien hoe zwak het vertrouwen van deze mensen in de overheid is. En dat snap ik als je ziet wat hun geschiedenis is de afgelopen 35 jaar", aldus Van Iterson Scholten. De groep zal vanavond om uiterlijk 19.00 uur het terrein hebben verlaten.

Tekst gaat verder onder video