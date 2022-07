Alkmaarse woonwagenbewoners vertrekken toch niet: "Bewaker pakte me in nekklem"

Twee incidenten zorgen ervoor dat de woonwagenbewoners die in Alkmaar chalets bezetten, nu niet meer willen vertrekken. De groep had tot vanochtend 9.00 uur om de woningen, die bestemd zijn voor Oekraïense vluchtelingen, te verlaten. "Vannacht mochten we het terrein niet op, en vanochtend kwam ik hier terug en werd ik uiteindelijk in een nekklem gegrepen. We blijven voorlopig dus zitten."