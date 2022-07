Woonwagenbewoners opnieuw in gesprek met gemeente: "Toegang had niet mogen worden ontzegd"

De groep woonwagenbewoners die sinds zondag twaalf chalets in Alkmaar bezet houdt, gaat vanmiddag opnieuw in gesprek met wethouder Gijsbert van Iterson Scholten. Met de gemeente was afgesproken dat de woningen vanmorgen om 09.00 uur leeg zouden zijn, maar momenteel zit de groep er nog steeds.

Toen bewoners vannacht en vanmorgen nog spullen wilden halen, mochten ze het terrein niet op en werd één van hen in een nekklem gehouden door een beveiliger. "Dit had nooit mogen gebeuren", aldus wethouder Van Iterson Scholten.

De bewuste woonwagenbewoner vertelde eerder vandaag aan NH Nieuws zijn ervaring: "Vannacht mochten we het terrein niet op, en vanochtend kwam ik hier terug en werd ik uiteindelijk in een nekklem gegrepen", zegt hij geschrokken.

Ook andere bewoners wilden hun spullen vanmorgen nog ophalen. Een vrouw zei eerder dat de groep gisteren al 'netjes had ingepakt'. "Alleen omdat het regende, moesten er vandaag nog wat laatste spullen worden opgehaald."

Nadat de situatie vanochtemd uit de hand liep, kwam er een gemeenteambtenaar en mochten de woonwagenbewoners alsnog hun spullen halen. De groep heeft sindsdien sportcomplex 't Lood niet meer verlaten en gaat opnieuw in een gesprek met de wethouder.

Voorkomen dat 'andere groepen' chalets bezetten

Een gemeenteambtenaar vertelde eerder dat de gemeente gisteravond rond 18.00 uur had gecontroleerd of er nog mensen op het terrein aanwezig waren. Toen bleek dat dit niet het geval was, zijn beveiligers bij het sportcomplex gestationeerd. Zij moesten voorkomen dat 'andere groepen' naar binnen konden.

Hierbij was de opdracht aan de bewaking: laat niemand meer op het terrein. "Wij wisten niet dat jullie nog spullen kwamen halen. Het berust dus op misverstand." Ook geeft hij aan 'geen onbetrouwbare partner te zijn die de afspraken schendt'.

Gesprek

Dat de woonwagenbewoners niet meer bij de chalets konden om spullen te halen, had volgens de wethouder 'nooit mogen gebeuren'. "Jullie hadden het terrein op moeten kunnen."

Om de situatie door te spreken, gaat hij vanmiddag opnieuw met de groep in gesprek. De bewoners gaven aan 'niet eerder te vertrekken dan dat duidelijk is wie aansprakelijk' is voor het incident. De man die slachtoffer werd van de nekklem gaat aangifte doen bij de politie.

Mediapartner Alkmaar Centraal was gisteren bij het moment waarop wethouder Gijsbert Iterson Scholten en de woonwagenbewoners afspraken maakten. Bekijk de video hieronder: