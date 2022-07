Angel eruit: Alkmaarse woonwagenbewoners gaan bezette chalets voor vluchtelingen verlaten

De angel lijkt er uit bij de bezettingsactie in Alkmaar van een aantal chalets door woonwagenbewoners, bestemd voor Oekraïense vluchtelingen. Zojuist zijn handtekeningen gezet onder afspraken met de gemeente. Voorwaarde is dat zij de chalets vrijdagochtend verlaten, dan zal de gemeente zich tot het uiterste inspannen om voor hen binnen drie jaar staanplaatsen te vinden. "Ik kan alleen niets beloven", zegt wethouder Gijsbert van Itterson Scholten daar wel bij.

De bezetters vragen hiermee aandacht voor de uitzichtloze woonsituatie waarin sommigen van hen al 35 jaar verkeren. Aan hen wordt al jarenlang beloofd dat er extra woonwagenplekken komen in de gemeente. Een belofte die nog altijd niet is ingelost.

Afgelopen maandag betrok een groep woonwagenkampbewoners, die nu noodgedwongen in gewone huizen wonen, twaalf chalets op sportcomplex 't Lood, het voormalige trainingscomplex van AZ. De chalets zijn bestemd voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Quote

'Gemeente, jullie hebben pech! Wij gaan niet weg', staat er op spandoeken. Maar na overleg gisteren met de gemeente beloven zij de chalets alsnog te verlaten. "We hebben afspraken gemaakt voor de toekomst", legt Tomas Vermanen namens de woonwagenbewoners uit.

Die afspraken zijn echter weinig concreet. "Wij gaan ons tot het uiterste inspannen om binnen drie jaar extra plekken voor deze mensen te vinden", licht de wethouder toe. "Ik hoop dat dat gaat lukken. Maar garanties zijn er niet."

Oplossing

Ook over een mogelijke oplossing die zich deze week aandiende kan de wethouder niets toezeggen. Een particulier biedt de woonwagenbewoners namelijk een stuk van zijn grond in Alkmaar aan als tijdelijke standplaats. "Hier gaan we serieus naar kijken", belooft de wethouder.

De bezetters hebben, ondanks alle slagen om de arm van de wethouder, toch ook hun handtekening gezet onder de intenties. "De wond van de gebroken beloftes is nog niet weg. Die is pas dicht als er straks schetsen zijn, zwart-op-wit, waarop staat: daar wordt gebouwd."

De bezetters moeten de chalets uiterlijk morgenochtend verlaten hebben. "Anders is het uit mijn handen", stelt de wethouder. "Dan ga ik er niet meer over en is het aan de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. Ik hoop van harte dat dat niet nodig zal zijn."