Woonwagenbewoners moeten weg uit weiland: 50.000 euro boete dreigt

De groep woonwagenbewoners die sinds vorige week op een weiland in Sint Pancras bivakkeert, moet van de gemeente vertrekken. Doen ze dit niet? Dan hangt de eigenaar van het weiland een dwangsom van 50.000 euro boven het hoofd.

De chalets op dat complex zijn bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen en de gemeente wilde de woonwagenbewoners er dan ook uit hebben. Dat gebeurde, nadat wethouder Gijsbert Iterson Scholten beloofde zijn 'uiterste best' te doen om nieuwe woonwagenplekken te realiseren.

De groep woonwagenbewoners bestaat voor een deel uit mensen die eerder tijdelijk twaalf chalets bezetten op het Alkmaarse sportcomplex 't Lood. Dit deden zij om aandacht te vragen voor het feit dat hen al 35 jaar extra standplaatsen worden beloofd en dat daar tot nu toe weinig van terecht is gekomen.

Een deel van de bezetters nam echter geen genoegen met deze belofte. Daarom verhuisden zij met caravans naar een weiland van eigenaar Jan Bruin aan de Achterweg in het Alkmaarse deel van Sint Pancras. "We willen concrete afspraken en blijven hier om de druk op de ketel te houden, desnoods twee jaar", zei Bertus Schlahmilch eerder tegen NH Nieuws.

Op dit weiland mag echter niet overnacht worden, omdat het bestemmingsplan dat verbiedt. Daarom is Bruin een ultimatum gesteld: als de woonwagenbewoners niet voor 15 augustus vertrekken, moet hij een dwangsom van 50.000 euro betalen.

'Genoeg locaties'

"Zover komt het niet", vertelt Bertus. "Morgenochtend gaan wij naar een nieuwe locatie." Waar die locatie is, wil hij nog niet bekendmaken. Wel dat het te koop staat. "De gemeente zegt de hele tijd dat er geen geschikte locaties zijn. Wij hebben gisteren een uurtje rondgereden en hebben zo al 19 potentiële plekken gezien."

Bertus is wel teleurgesteld in het ultimatum: volgens hem staan de chalets voor Oekraïense vluchtelingen ook op grond waar niet overnacht mag worden. "Het is eigenlijk precies dezelfde situatie, maar daar heeft de gemeente geen boodschap aan."