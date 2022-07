Belofte gemeente niet genoeg: deel woonwagenbewoners woont nu in weiland

"We gaan hier pas weg als er echte concrete afspraken zijn, zwart-op-wit." Dat zeggen woonwagenbewoners die hun kamp hebben opgeslagen in een weiland aan de rand van Alkmaar. Het gaat om een deel van de mensen die vorige week chalets bezetten die bestemd zijn voor Oekraïners. Ze hebben geen vertrouwen in de beloftes van de gemeente die zegt zich tot het uiterste in te spannen voor meer staanplaatsen.

Bang dat dit protest de afspraken van vorige week ondermijnt, zijn ze niet. "Het klopt dat niet iedereen die vorige week bij die bezettingsactie was, hier nu is. Wij vinden die afspraken geen echte afspraken en blijven hier zolang als het van de grondeigenaar mag."

De spandoeken kennen we nog van vorige week, de locatie en behuizing is anders. Met caravans, een camper en tenten zijn woonwagenbewoners neergestreken in een weiland aan de Achterweg in het Alkmaarse deel van Sint Pancras.

Ze staan met toestemming van de eigenaar op het landje langs het spoor. "Dat klopt", bevestigt Jan Bruin aan NH Nieuws/Alkmaar Centraal. "Vorige week heb ik al tegen de wethouder gezegd: deze grond kan de gemeente van mij kopen om staanplaatsen op te maken."

Omwonenden

Bewoners van de Achterweg zijn niet onverdeeld enthousiast over hun nieuwe buren. "We hebben alle begrip voor hun standpunt, maar niet hier", stelt één van hen. "Ja, dit is een nimby-houding: not in my backyard", wordt ruiterlijk erkend.

"Maar de gemeente moet echt voor hen over de brug komen, en jarenlange beloftes nakomen. Dit is geen goede plek zo vlak naast het spoor, en voor onze huizenprijzen heeft het natuurlijk gevolgen. Als ik hen was zou ik naar de rechter stappen voor die staanplaatsen."

Reactie gemeente

Volgens het geldende bestemmingsplan mag je niet op het weiland aan de Achterweg wonen. "We hebben gistermiddag kennis genomen van de situatie, we bespreken het met politie en Openbaar Ministerie en bekijken wat de beste stappen zijn", reageert de gemeente Alkmaar.

"Wethouder Van Iterson Scholten heeft afgelopen week afspraken gemaakt over de inspanning die het college zal leveren om een oplossing te vinden voor de nood die de woonwagenbewoners ervaren. Daar houden wij ons aan."