Protest bij woonwagenkamp voor extra plekken: "Wij willen ook wonen"

PURMEREND - Noodgedwongen wonen in een tent midden in de stad, daar zitten woonwagenkampbewoners nu aan te denken. Al jaren wachten ze op extra plekken voor hun kinderen en kleinkinderen. De gemeente Purmerend zegt naar een plek te zoeken, maar heeft nog niets toegezegd. Voor de bewoners aan het Akropolishof is de maat vol en dreigen daarom met acties.