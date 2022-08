Actievoerende woonwagenbewoners staan nu langs Alkmaarse ringweg

De Alkmaarse woonwagenbewoners die moesten vertrekken van het weiland waarop zij tijdelijk bivakkeerden, hebben hun kamp nu opgeslagen op het Olympiapark, naast de ring. "Wij gaan niet weg", aldus woonwagenbewoner Bertus Schlamilch. "Desnoods gaan we negentien verschillende plekken af."

Op dit moment staan er twee caravans en twee campers op het veld. Drie gezinnen zitten gezellig aan de koffie en een sympathisant kwam al groente brengen van haar volkstuintje om de hoek. De woonwagengezinnen verwachten dat nog meer mensen zich bij hen aansluiten.

Oekraïners

Ook zijn ze in gesprek met Oekraïense vluchtelingen. "Die zitten nu nog in Rotterdam, maar voegen zich waarschijnlijk na 24 augustus bij ons", vertelt Bertus Schlamilch. "Dan zijn we misschien beschermd. Hen zien ze als mensen, ons als beesten."

"We gaan niet weg en blijven hier zolang het kan", zegt woonwagenbewoner Bertus. Hij wil dat de gemeente zo snel mogelijk nieuwe staanplaatsen creëert en heeft negentien verschillende locaties op het oog waar dat zou kunnen. "Desnoods gaan we al die plekken af."

Volgens Schlamilch is dit een goede manier om aan de gemeente te laten zien welke plekken er allemaal zijn om mogelijk woonwagenplekken te maken: "Zeker als we straks vijf of zes locaties hebben gehad. Zie het als portfolio voor de gemeente."

Tekst gaat verder onder foto