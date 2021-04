Woonwagenbewoners, gemeente en corporaties maken actieplan: "Recht op eigen plek"

Er zijn veel te weinig standplaatsen voor woonwagenbewoners. Door beleid van de gemeente Haarlem zijn er afgelopen jaren minder standplaatsen ter beschikking gekomen terwijl meer mensen een plek zoeken. Daarom hebben bewoners, gemeente en woningcorporaties een actieplan opgesteld.

Een van die personen die al jaren een plek zoekt is Jan van Zeeland. Hij woont al dertig jaar in een 'normaal' huis, omdat er geen woonwagenvak voor hem beschikbaar is. "Mijn hele familie woont op een woonwagenlocatie, alleen mijn gezin niet. Ik vind dat ontzettend jammer. Ik heb het gevoel dat het een gemiste kans is en het ons nooit is gegund." Verhalen zoals die van Jan zijn er ten overvloede. Volgens woonwagenbewoner Paulien Heesbeen "zijn er zo'n 79 Haarlemmers die wachten op een woonwagenplek. Maar die zijn schaars, mede door het beleid van de gemeente." Tekst gaat door onder de foto.

Sabina Achterbergh Woonwagenbelangen Nederland - Michael van der Putten

"Het beleid van de gemeente is dat er de afgelopen decennia geen nieuwe woonwagens zijn bijgebouwd", vertelt Sabina Achterbergh van Woonwagenbelangen Nederland. "Als er door overlijden van een bewoner toch een plek vrijkwam, dan werd die plaats niet meer verhuurd. Soms werd die plek zelfs vernietigd, zodat er groen voor in de plaats kon komen. Zo probeerden ze ons te verspreiden en te dwingen om in huizen te gaan wonen." Inmiddels mag het 'uitsterfbeleid' niet meer en dient de gemeente 'te bouwen waar de behoefte is'.

Geen hypotheek of brandverzekering Toch gaat het volgens bewoonster Anneke Reuvens niet alleen om de plekken: "Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een woonwagen te verkopen aan wie we willen, terwijl woonboten, die ook onder de woonwagenwet vielen, dat wel mochten. Daarnaast is het niet mogelijk voor ons om een hypotheek af te sluiten of een brandverzekering te nemen. Er worden zelfs speciale bureaus ingezet door woningcorporaties om hier te handhaven. Dat zie je in een normale buurt ook niet. Wij voelen ons erg gediscrimineerd." Tekst gaat door onder de foto.

Jacques Amand - Michael van der Putten

Iemand die de problemen erkent is Jacques Amand van Trots Haarlem: "Ook deze mensen hebben recht op een eigen plek en als ik hier zo rondkijk lijkt het me een beetje brandgevaarlijk. Ja, je moet luisteren wat Haarlemmers te zeggen hebben. Daarom is dit actieplan ook zo belangrijk." Hij zucht: "Het duurt allemaal veel te lang met dit actieplan. Eigenlijk zou het gisteren al zijn behandeld en dat is dus niet gebeurd. Nu, met de naderende vakantie, gaat er weer een tijd overheen. Er moet nu actie komen."

De gemeente laat weten: "Het college van Haarlem heeft een actieplan Woonwagens vastgesteld dat samen met woonwagenbewoners en woningcorporaties is opgesteld. In het actieplan zijn acties vastgelegd die ervoor zorgen dat de woonwagenbewoners met hun eigen cultuur prettig en ook veilig kunnen wonen. Voor bestaande locaties kijken de gemeente, corporaties en bewoners naar verbeteringen en mogelijkheden voor uitbreiding. Ook is in het actieplan afgesproken om onderzoek uit te voeren naar extra plekken voor woonwagens op nieuwe locaties. Daarbij zijn alle partijen zich bewust van de beperkte mogelijkheden voor uitbreiding in Haarlem." Het actieplan moet nog worden bekeken en goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

De gemeente hoopt dat het uiteindelijk – na uitvoering van het actieplan – leidt tot meer plekken voor woonwagens en een meer leefbare en veilige leefomgeving voor (toekomstig) woonwagenbewoners. Dat is ook wat de bewoners en toekomstig bewoners hopen, want voorlopig zit Jan van Zeeland nog in zijn stenen huis. "Ja, dit duurt allemaal al veel te lang." Bekijk hieronder het verhaal van de woonwagenbewoners over het tekort aan plekken: