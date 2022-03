Gemeenteraadsverkiezingen in West-Friesland: wat valt er te kiezen?

Het is dag drie, en de laatste van de gemeenteraadsverkiezingen. En er valt genoeg te kiezen in West-Friesland. Want in de zeven gemeenten doen 55 partijen mee.

NH Nieuws

De eerste stembureaus gingen maandag al open. En dat leverde bijvoorbeeld in Hoorn al best wat kiezers op. Belangrijkste thema in alle gemeenten: het woningtekort. Zoals in Opmeer, waar de 33-jarige Chantal nog steeds thuis woont omdat de gemeente geen ruimte biedt aan alternatieve woonvormen. Van een tunnel tot afval Maar dat is niet het enige. Zo is er in Hoorn nog altijd de langslepende discussie over de Carbasisutunnel. In Medemblik zijn er weer zorgen over het nieuwe afvalsysteem, terwijl Enkhuizers klagen over de verdeeldheid en versplintering van de gemeenteraad.

Er is tussen de laatste verkiezingen in 2018 en nu veel veranderd. Leden splitsten zicht op, soms zelfs hele fracties. Maar ook werd er gefuseerd. Zo gingen VOC Hoorn, HOP en Hoorns Belang verder als EénHoorn. In Medemblik deden PWF, PvdA en PW2010 hetzelfde en noemen zich MORGEN! Verder doen er in totaal acht nieuwe partijen mee. VVD meeste te verliezen De VVD kwam vier jaar geleden in West-Friesland als grootste winnaar uit de bus. Zo werden de liberalen de grootste in Medemblik, Koggenland en Hoorn. Ook het CDA deed het goed met overwinningen in Opmeer en Drechterland. Daarnaast verdedigt de SP de koppositie in Enkhuizen, de lokale partij ODS die in Stede Broec. Er kan tot en met 21.00 uur gestemd worden. Hieronder zie je waar de stembureaus in jouw gemeente zijn.



Uitslagenavond bij WEEFF De uitslagen zijn zodra die bekend zijn terug te vinden op de websites van NH Nieuws en streekomroep WEEFF. Tijdens de verkiezingsavond is WEEFF Radio van 21.30 uur live te beluisteren met een extra uitzending. Vanuit alle gemeenten wordt verslag gedaan van ongetwijfeld een spannende verkiezingsavond.