Familie vol politiek: zit het de Hoornse 'Hakhoffs' in de genen?

De naam Hakhoff is in Hoorn geen onbekende als het om politiek gaat. Wie goed op heeft gelet, ziet de naam maar liefst drie keer voorbijkomen op de lijsten. Zowel Wouter Hakhoff, zijn zus Karin als nu ook haar dochter Sam (19) zijn politiek actief. Zit het in de genen?

Het is voor Sam (19) de eerste keer dat haar naam op de kieslijst verschijnt, op plek 10 van Eénhoorn. Sinds de laatste verkiezingen vier jaar geleden groeide haar politieke kriebel. "Eigenlijk sta ik er op als lijstduwer maar heel eerlijk: het afgelopen half jaar begin ik het steeds leuker te vinden en ben ik er nu ook op uit om voorkeursstemmen te halen."

Die ambitie wordt onder meer gevoed door haar studie European Studies in Leeuwarden. "Dat gaat meer in op Europees niveau, maar ook lokaal. Daardoor loop ik ook al een aantal jaar mee met mijn moeder, naar fractievergaderingen of naar de raad om te begrijpen hoe het in zijn werk gaat."

Waar de politieke gezindheid vandaan komt? "Dat is al vanaf mijn opa’s kant, de vader van Wouter en mijn moeder Karin. Hij zat bij CDA. Dat zat er bij hem al heel jong in. Hoewel geen van de kinderen ooit aanhanger is geweest, allemaal heel eigenwijs als het daarom gaat", zegt Sam.

Andere politieke kleur

En dat herinnert Karin, nu lijsttrekker van Eénhoorn, zich nog maar al te goed. "Thuis werd er veel over politiek gesproken. Ik kom uit een CDA-nest kan ik wel zeggen. Mijn broer Wouter heeft altijd anders gestemd en ik ook, dus de discussies waren altijd wel daar tijdens het eten."

Al in de jaren '70 en '80 zat hun vader in de Hoornse raad, weet Wouter. "Toen het CDA in Hoorn ontstond was hij de eerste die in Hoornse gemeenteraad daar kwam. Dat heeft hij vrij lang gedaan. Daar is wel onze binding met politiek ontstaan."

Van ondernemer naar politicus

Voor Karin begint het politieke avontuur pas echt zo'n twaalf jaar geleden vanuit haar ondernemerschap. "Dat was 2010, toen kwam ik erin via voorkeurstemmen. Ik wilde niet echt verkiesbaar zijn, maar wilde me wel hard maken wat ik kon doen in de politiek, langs de zijlijn."

Met haar man samen had ze een eigen café in Hoorn. "Door ons bedrijf liepen we tegen regels en bureaucratie aan in de horeca. Maar enkel blijven roepen en schreeuwen dat het niet gaat zoals het zou moeten gaan, heeft geen zin. En toen ben ik de politiek in gegaan".

Eén keer op mijn zus gestemd

Met zo'n 800 stemmen haalde Karin onverwachts haar eerste zetel binnen, waaronder de stem van haar broer Wouter. "In die tijd verhuisde ik vanuit Amsterdam terug naar Hoorn en woonde een tijdje bij Karin. Ik heb toen zelfs op haar gestemd, maar dat was eenmalig hoor", zegt hij lachend. "Ze zal niet door die ene stem erin gekomen zijn, maar toch. Ik was zeker trots op haar toen. Daarna moest ze op eigen kracht verder."

Wouter's politieke carriére begint ruim twintig jaar terug als commissielid in Hoorn en komt en gaat zoals hij het zelf verwoord 'met vlagen'. "Ik ben een tijd lokaal voorzitter geweest maar toen ik directeur van muziekschool Boedijn werd heb ik dat losgelaten. Na provinciaal voorzitter bij GroenLinks zit ik nu in het landelijke partijbestuur", licht hij toe.

Op familieverjaardag

Of hun politieke gezindheid tot felle discussie leidt op verjaardagen? "Nou dat valt wel mee", zegt Wouter. "Hoewel, met mijn vader wel altijd hoor maar hij is overleden afgelopen december. Anders hadden er trouwens wel vier Hakhoffen op de lijst gestaan dit jaar, want hij was nog altijd - tot aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen - lijstduwer."

Hoe dan ook komt het linksom of rechtsom wel altijd ter sprake op familie bijeenkomsten. Karin: "We mijden het niet maar er wordt niet echt in detail over gesproken. Zoals mijn broer nu gekozen is voor het partijbestuur, daar heb je het over. Maar niet over bijvoorbeeld perikelen binnen de partijen hier."

Wie stemt op wie?

Heerst er een taboe wie binnen de familie op welke Hakhoff zal stemmen? Wouter: "We kunnen het wel uittekenen wie op wie stemt hoor!", zegt hij lachend. "Het is denk ik geen geheim. Iedereen gunt Karin onwijs haar ze voor staat, dus als je plaatselijk belangrijk vindt stem je op Karin. En mensen die iets meer linkser zijn zullen dan niet per se op mij als persoon (als duwer) stemmen maar op GroenLinks of een linkse partij."

Of Karin nog stemmen aan haar dochter zal verliezen? "Mijn zusje stemt meestal op mij maar dat wordt nu ineens een stuk lastiger dat Sam ook op de lijst staat. Die heeft een grote overredingskracht dus ik ben bang dat ik die stem ga verliezen", zegt ze lachend. Ook Wouter heeft zo zijn twijfel: "Bij mijn moeder weet ik het niet altijd. Ze zou het Karin gunnen maar dan toch ook wel op Sam kunnen stemmen."