Enkele honderden stemmers naar St. Michaëlskerk in Blokker: "Rustige start"

Na een rustige ochtend op het stembureau bij de Sint Michaëlskerk in Blokker, druppelen de stemmen in de loop van de dag binnen. Tegen het eind van de middag zijn al zo'n 370 rode potloodkruisjes gezet. "Ik stem op iemand die ik toevallig ken, dat geeft binding", aldus een stemmer.

"Het loopt lekker door al de hele dag. Er heeft maar kort even een rij gestaan", vertelt stembureauvoorzitter Aysemin Ermis. Het is al zeker het tiende jaar op rij dat ze een stembureau bemant. "We zorgen ervoor dat alles soepel loopt en dat het stemmen volgens de regels gaat."

Of er wat te kiezen valt in Hoorn? "Zeker, ik vind van wel. Maar ik stem sowieso op een lokale partij, dat vind ik een prettig idee", zegt een vrouw. En dat lokale aspect blijkt ook voor andere stemmers van belang. "Ik kan stemmen op iemand die ik toevallig ken en dat geeft een beetje binding."

Net als met de Tweede Kamerverkiezingen is het stemmen over drie dagen verspreid, ook al zijn de meeste coronaregels intussen losgelaten. Toch wordt er waar kan 1,5 meter afstand bewaard.

Dat de woningnood een belangrijke rol speelt in de overweging op welke partij te stemmen, blijkt geen verrassing te zijn en wordt veelvuldig genoemd. "Ik heb kleinkinderen die toe zijn aan op zichzelf wonen en nog verplicht thuiswonen, dat mag ook wel meetellen vind ik", zegt een mevrouw.

Lelijke toren

En daarbij speelt ook de leefomgeving een belangrijke rol. "De woonomgeving en de stad vind ik belangrijk. Dat die mooi blijft. Dat is helaas niet meer het geval vanwege die akelige hoogbouw", zegt een man. "Bij het Julianapark staat een raar appartementencomplex en die toren langs de provinciale weg vind ik lelijk."

Een vrouw uit Blokker is optimistisch gestemd over de aankomende bestuursperiode. "Kijk, overal worden fouten gemaakt, maar Hoorn is fijn en gezellig. Het is gewoon een superstad."

Tot vanavond 21.00 uur is het stembureau nog open. Het is één van de zes locaties waar al op de maandag en dinsdag gestemd kan worden. Echte drukte verwacht stembureauvoorzitter Ermis pas woensdag. "Dat is toch wel echt dé dag om te stemmen. Maar tot zover zijn we tevreden over de opkomst."