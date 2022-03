Terugkijken: verkiezingsdebat Medemblik: "We gaan 2.000 woningen bouwen"

Vertegenwoordigers van acht partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Medemblik kruisten gisteravond met elkaar de degens in Theaterkerk Hemels in Twisk. Over woningbouw, bezuinigen en leefbaarheid. Bekijk hier het debat nog eens rustig terug.

Verkiezingsdebat Medemblik - NH Nieuws

Het is wel duidelijk dat woningbouw het heetste hangijzer is in Medemblik. De VVD belooft de komende vier jaar 2.000 woningen te bouwen vertelde lijsttrekker Andrea van Langen. Een kansloze belofte volgens de andere partijen die hun pijlen dan ook richtte op de VVD-lijsttrekker. Zij is als wethouder nu namelijk verantwoordelijk voor de woningbouw die fors achterblijft bij de behoefte. Tiny houses Ook Joost Botman deed als inwoner zijn verhaal. Hij wil graag een woongroep met tiny houses realiseren. Hij voerde gesprekken met de gemeente, die enthousiast was, maar in zijn ogen te weinig doet om het te faciliteren. De partijen geven aan de komende periode te willen inzetten op flexwoningen, en ook tiny houses, al vinden ze dat niet de echte oplossing voor het probleem. Tekst gaat verder onder de video.

Het CDA houdt de VVD verantwoordelijk voor niet bereikte bouwdoelstellingen, GroenLinks stelt voor een negatieve begroting op te stellen om aandacht te vragen bij de Rijksoverheid - NH Nieuws

Dat is simpelweg meer woningen bouwen. De VVD vindt dat er grote stappen moeten worden gezet door in te zetten op grote woningbouwprojecten, zoals bijvoorbeeld bij Wognum. Andere partijen vonden juist weer dat de kernen niet vergeten moeten worden. Bezuinigen Grote issue bij alles in Medemblik is het gebrek aan geld. Er is al voor miljoenen bezuinigd, en ook de komende jaren zal dat moeten gebeuren. Meerdere partijen willen het sociaal domein (jeugdzorg, WMO) aanpakken. Zo vindt Silva Visser van de ChristenUnie dat Medemblik zakelijker moet zijn en paal en perk moet stellen aan de uitgaven. Zij vond dat de zorg op veel vlakken is doorgeslagen. GroenLinks vindt dat Medemblik juist minder streng moet omgaan met het geld. Volgens lijsttrekker Bart Huisman is de gemeente het slachtoffer van het Rijk dat met te weinig geld over de brug komt. Hij vindt dat de gemeente een signaal af moet geven door geen sluitende begroting in te dienen. Andere partijen verweten hem dat Medemblik dan onder toezicht komt te staan en dan niks meer kan. Leefbaarheid Ook leefbaarheid is een groot thema. Veel partijen willen de verkeersveiligheid aanpakken. Daar vragen bewoners van de Tuinstraat in Hauwert al elf jaar om, legde Jeroen Schaft uit. "Mensen rijden veel te hard. Het is wachten op het eerste slachtoffer." Volgens Luiten Plekker van Gemeentebelangen had de straat al lang veiliger kunnen zijn. Maar volgens CDA-er Harry Nederpelt moet er gewacht worden totdat de gemeente vanaf 2023 het beheer over de weg in handen heeft. Tekst gaat verder onder de video.

Bewoner Jeroen Schaft wil dat de maximumsnelheid in zijn straat wordt verlaagd, Senna Rood (D66) ziet graag een autoluwe binnenstad. - NH Nieuws

Afval Tot slot werd er nog gesproken over het nieuwe recycletarief, waarbij je betaalt per keer dat je de bak met restafval langs de weg zet of een vuilniszak in een ondergrondse container gooit. Volgens ChristenUnie en Hart voor Medemblik een slecht systeem. Duurder voor de inwoners, en veel meer gedumpt afval. Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik opperde over te gaan op nascheiding. Dus niet meer zelf scheiden, maar afvalverwerker HVC dat te laten doen. Volgens GroenLinks en MORGEN! een populistisch standpunt. Het zou namelijk veel duurder zijn. Zij zien het gedumpte zwerfafval als één van de aanloopproblemen. Net als mensen die met veel incontinentieluiers zit. Daar moeten aparte afvalbakken voor komen aldus de partijen.

Het recent ingevoerde recycle tarief zorgde voor een stevige discussie - NH Nieuws