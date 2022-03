Woningzoekende Joost (27) stemt voor tiny houses: "Hoop dat de politiek meedenkt"

Hij had grootste plannen voor tiny houses in Medemblik, richtte een woongroep op en zat aan tafel bij de wethouder met zijn plan. Maar drie jaar verder lijkt de oplossing nog ver weg en woont Joost tijdelijk op een vakantiepark. "Ik ben er nog volop mee bezig en organiseer binnenkort weer een bijeenkomst."

Zijn plan voor een klein tiny house dorp, ligt nog op de plank. Eerder verzamelde hij een groep van zo'n 40 geïnteresseerden, maar naarmate de tijd voortduurde waren velen genoodzaakt uit te wijken naar andere plekken. Een tijd was er de locatie bij Zwembad de Zeehoek in beeld, maar dat plan ging door de strenge bezuinigingen toch niet door.

Een tijd lang woonde hij in zijn zelfgebouwde tiny house op het erf bij zijn ouders in Wervershoof. "Daar heb ik met veel plezier gewoond, maar was toch toe aan een volgende stap. Nu zit ik tijdelijk op een vakantiepark, wachtende tot ik met mijn tiny house een permanente woonplek kan vinden."

Onlangs zat hij aan tafel bij het verkiezingsdebat van NH Nieuws/WEEFF en deed daar opnieuw zijn verhaal aan de politiek. De partijen gaven aan de komende periode te willen inzetten op flexwoningen, en ook tiny houses, al vinden ze dat niet de echte oplossing voor het probleem.

Creativiteit van inwoners

"Ik hoop dat de politiek wil meedenken", zegt Joost. Hij mist vooral een stuk creativiteit. Joost: "Uiteindelijk is de raad maar een selecte vertegenwoordiging. Als we problemen breder aanpakken met de inwoners, komen we naar mijn idee ook sneller tot oplossingen."

Naast woningbouw is voor hem ook duurzaamheid een belangrijke overweging in zijn stemkeuze. Onlosmakelijk verbonden met de leefstijl in een tiny house; met zo min mogelijk spullen en zo duurzaam mogelijk leven. "Eén van de manieren hoe er naar duurzaamheid gekeken wordt, is zonnepanelen en dus hernieuwbare energie. Maar ik vind de omgang met natuur en omgeving, en dus kringloopeconomie heel belangrijk. Denk maar aan onze plastic-consumptie en de hoeveelheid afval dat op straat ligt".

Zijn strijd voor de komst voor tiny houses is nog lang niet gestreden. Hij heeft dan ook de goede hoop dat er alsnog een locatie gaat komen in de gemeente. Bij voetbalvereniging FC Medemblik brengt hij daarom zijn stem uit. "Ik heb verschillende locaties op het oog en ben op zoek naar mensen die dit met mij willen gaan doen. Op 31 maart organiseer ik er een bijeenkomst over in De Schoof."