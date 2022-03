'Met rust en regelmaat' groeide Gemeentebelangen Opmeer tot de oudste van Nederland

Bijna 110 jaar bestaat de lokale partij Gemeentebelangen in Opmeer, en daarmee de oudste lokale partij van Nederland. Waar in het verleden bij andere partijen ruzies en persoonlijke vetes de boventoon voerden, lijken rust en stabiliteit de sleutelwoorden te zijn voor de partij in Opmeer. "Het klinkt wellicht ouderwets, maar we staan bijvoorbeeld al jaren voor een behoedzame boekhouding", legt fractievoorzitter René Pelt uit.

De partij GemeenteBelangen (GB) in Opmeer werd opgericht in 1913 en bestaat dus al bijna 110 jaar. "Degenen die de partij hebben opgericht, zijn voornamelijk boeren- en buitenlui geweest", blikt fractievoorzitter René Pelt terug.

Pelt zet zich al jaren in voor de partij en zit sinds 2006 in de gemeenteraad van Opmeer. "We zijn een betrouwbare en evenwichtige partij", vindt hij dan ook. "In de geschiedenis van de partij hebben we nooit te maken gehad met grote conflicten. Ook zijn er in het 110-jarige bestaan van GB nooit afsplitsingen geweest."

Toch zag het er ook even minder rooskleurig uit voor de oudste lokale partij van Nederland. Zo'n twintig jaar geleden had GB maar twee zetels in de gemeenteraad. Toen was de partij voor de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente, waar de bewoners tegen waren. "Dat hebben we toen wel even gemerkt, omdat we toen een stuk minder stemmen kregen", geeft hij toe.

Rust creëren

Bij andere verkiezingen haalt de partij altijd rond de vier zetels. Hiermee zijn ze de grootste en mogen zij vaak meedoen met de coalitie. Ook werden zij gevraagd om zich bij de coalitie te voegen toen het een aantal jaar geleden mis ging, en dat terwijl ze tot de oppositie behoorde.

"We voerden oppositie van 2018 tot 2020", verklaart Pelt die tijd. "Totdat we dus gevraagd werden om ons bij de coalitie te voegen. We hebben toen rust in de raad kunnen creëren, onder meer door samen te werken met een wethouder die eerder bij de partij betrokken was."

Een belangrijk punt om de rust te bewaren, was het creëren van een stabiele financiële situatie. Dit betekende dat de OZB in Opmeer verhoogd moest worden, zodat de voorzieningen in de gemeente behouden konden blijven. Iets waar inwoners uit de gemeente voor gepleit hadden, aldus Pelt.

"De financiële situatie van Opmeer is nu stabiel", stelt de fractievoorzitter. "En dat moet het ook blijven, vinden wij. "Het klinkt misschien ouderwets, maar we staan al jaren voor een behoedzame boekhouding, waarin er niet meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. Op deze manier houd je het ook het beste vol."