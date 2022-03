Zorgen om nieuw Medembliks afvalsysteem: "Ik vind meer zakken restafval dan voorheen"

Reacties politieke partijen (op willekeurige volgorde)

Hart voor Medemblik

Het kan zijn dat huishoudens goedkoper uit zijn met het recycle-tarief. Maar uit ervaringen, in bijvoorbeeld Arnhem, blijkt dat inwoners vaak meer geld kwijt zijn en dat er meer overlast is van dumpingen of dat mensen hun afval in de groene/oranje bak gooien. HVC maakt hierdoor extra kosten, bijvoorbeeld met het opruimen van de afvaldumpingen en het recyclebare afval nog een keer laten scheiden. Extra kosten die in rekening worden gebracht voor de gemeente die ze vervolgens weer doorberekend in haar afvalstofheffing. Hart voor Medemblik is een groot voorstander van afvalscheiding en het verminderen van restafval. Dat moet echter in balans zijn met het gebruiksgemak voor inwoners. Dit kan door te investeren in machines die het afval scheiden. Dat betekent geen recycletarief maar machinaal nascheiden, met nascheiding kunnen we efficiënter het afval scheiden. Dat is goed voor het milieu en kan de samenleving geld besparen.



D66

Deze werkwijze is nog maar net ingesteld, mogelijk gaan we het op termijn weer anders doen.



CDA

Nascheiding is ideaal bij hoogbouw, dus in steden. In onze landelijke gemeente kunnen we voorscheiden en heeft als effect dat de afvalstromen beter hun waarde houden en de tarieven daardoor omlaag gaan.



MORGEN!

Nascheiden zorgt voor een groot prijsopdrijvend effect. Daarnaast maakt het ons allen bewust om goed afval te scheiden en daaruit je voordeel te behalen.



Gemeentebelangen

Terug naar de oude manier van afval scheiden, is geen optie en maakt het voor de burgers alleen maar duurder. De belasting op huishoudelijk afval neemt door de Rijksoverheid alleen maar toe. Als we dus doen wat we deden, dan zijn we duurder uit. Wel vinden we dat de prikkel aanwezig moet blijven, dat door minder afval te produceren er ook geld bespaard kan worden. We kunnen ons vinden in het uitgangspunt: de vervuiler betaalt. Maar dat moet in de uitvoering ook echt het geval zijn.



GroenLinks

Omdat dat, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, nóg duurder wordt. De enige gemeenten waar nascheiding beter werkte was waar het al heel slecht ging. Dat het duurder is geworden is gekomen doordat het in de begroting kostendekkend is gemaakt. Als dat met het oude tarief was gebeurd en je maakt dán de vergelijking, dan kun je veel vaker je bak aan de weg zetten. Als het in 2021 kostendekkend was geweest dan was het tarief 375 euro geweest. Daarvoor kan je nu zes keer de bak aan weg zetten en ben je nog steeds goedkoper uit.



VVD

Het systeem van afvalscheiding bij de bron is duur en omslachtig en kan leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid (dumping).



ChristenUnie

Het recycletarief geeft te veel onrechtvaardigheid tussen diverse groepen. Ondanks de aparte doelgroep-maatregelen. Voor ouderen is het een ingewikkelde scheiding in hun kleine huizen. Ook wordt het vuil te weinig opgehaald voor deze mensen. Afval wordt gedumpt op plekken waar dat niet mag om kosten te vermijden.