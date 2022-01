Op pad met een afvalcoach in Medemblik: "Als je beter scheidt, ben je goedkoper uit"

Afvalcoaches gaan in Medemblik langs de deuren om te informeren over het nieuwe recycletarief. Hoe vaker je afval weggooit, des te meer je moet betalen. Hiermee willen de gemeente en afvalverwerker HVC voor elkaar krijgen dat inwoners hun afval beter gaan scheiden. Maar volgens critici ben je onderaan de streep duurder uit dan voorheen.

Afvalcoach langs de deuren in Medemblik over het recycletarief - NH Nieuws

Medemblik is de eerste West-Friese gemeente die werkt met het recycletarief. Je betaalt voor de afvalwerking een lager basistarief dan voorheen. Maar per keer dat je een bak met restafval langs de weg zet, betaal je elf euro. Een vuilnikszak in een ondergrondse container gooien kost ruim twee euro. "Hoe minder je de bak aan de weg zet, des te minder je betaalt", legt afvalcoach Nathalie, samen met collega Thea, veelvuldig uit aan Medemblikkers.

Zorgen over kosten

Maar veel mensen betwijfelen of je wel goedkoper uit bent. Zo vertelt een vrouw: "We hebben gekeken wat het ging kosten, en toen zeiden we: 'dat wordt een hoge rekening'." Een andere man die uitleg krijgt, zegt: "Ik vind het goed om te recyclen, het maakt je bewuster. Maar wat me opvalt, is dat de prijzen behoorlijk stijgen."

Volgens afvalcoach Nathalie zal de tijd moeten leren of inwoners duurder of goedkoper uit zijn. "Ik sprak net een man met een huishouden van vier. Die zei: 'de bak zit amper vol na vier weken, dus we gaan nu zeker overslaan'. Dus je bent dan goedkoper uit dan iemand die elke keer een bak langs de weg zet", aldus Nathalie. "Ook denken veel mensen dat de bakken worden gewogen, maar dat is niet het geval. We kijken echt alleen hoe vaak iemand die aan de weg zet."

Afval dumpen

Ook is er vrees dat mensen afval gaan dumpen. "Dat vind je straks wel terug langs de weg. Daar ga ik jullie nog wel over horen", vertelt een man die niet in het recycletarief geloofd. Toch geven de afvalcoaches aan dat er al successen bij andere gemeenten zijn behaald.

En bovendien is het ook nodig. Medemblik heeft in 2025 als doel dat 100 kilo restafval per huishouden per jaar wordt weggegooid, dat is nu nog 136 kilo. En daartussen zitten ook veel spullen die nog hergebruikt kunnen worden. "Papier, maar ook textiel bijvoorbeeld. Ook kapotte kleding kan je brengen naar textielbakken. En mensen gooien ook nog steeds glas in de bak, terwijl dat daarvoor niet bedoeld is", aldus de afvalcoach.

Stank

Veel mensen geven in de gesprekken met de afvalcoaches ook aan dat ze niet langer willen wachten met het aan de weg zetten van hun afvalcontainer, omdat het dan gaat stinken. "Maar dat komt vooral doordat mensen ook etensresten in de bak gooien. Als ze die in de groene bak doen, is het geen probleem. Die wordt namelijk eens per twee weken opgehaald." De afvalcoach vervolgt: "Dus uiteindelijk kun je zeker onder die 100 kilo restafval komen."