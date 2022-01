Drechterland stemt in met recycletarief, kosten worden in oktober vastgesteld

Het recycletarief moet per 1 januari 2023 ingevoerd worden, vindt een grote meerderheid van de gemeenteraad van Drechterland. Dit betekent dat inwoners gaan betalen voor het aantal keer dat zij hun grijze kliko aan de straat zetten, of voor het aantal keer dat zij een vuilniszak in de ondergrondse container gooien.

In Medemblik wordt het nieuwe beleid al uitgevoerd door HVC - Gemeente Medemblik

Hoe hoog dit nieuwe tarief wordt en wat de mogelijke invulling van het doelgroepenbeleid is, wordt volgens wethouder Jeroen Broeders pas in oktober duidelijk als het beleid wordt vastgesteld. Er wordt nog bekeken welke groepen, zoals grote gezinnen of inwoners met een medische indicatie, een 'specifieke positie' krijgen in dit beleid, zegt hij. "Bijvoorbeeld een andere aanbiedmogelijkheid, zoals een pasje voor een ondergrondse container. Of ze krijgen een ander tarief", legt Broeders uit. Nog te vroeg Ook fractievoorzitter Robbert Oud van de VVD nam het woord. De partij vindt het nog te vroeg om in oktober het tarief vast te stellen. "Het evaluatiemoment voor een nieuw systeem moet wat ons betreft zeker twee jaar duren", benadrukt hij. "Acht maanden zijn gewoon te kort om hierover al een besluit te nemen." Oud vervolgt: "Als u hiermee instemt gaat u langzamerhand richting de ingang van het diftarsysteem", waarschuwde hij de andere fracties die nog twijfelden. Ook de SPD en Fractie Bosch uitten hun zorgen. Ze vinden het nog te risicovol en niet solidair genoeg. Het CDA, GBD en PDL stemmen wel in om het recycletarief per 1 januari 2023 in te laten gaan. Raadslid Idso Brouwer (GBD) liet tijdens de raadsvergadering weten zijn steun voor het amendement, waarin staat om de vaststelling van het tarief langer uit te stellen, in te trekken. Maar volgens Brouwer is hiermee nog niet gezegd dat zijn partij in oktober akkoord gaat met het tarief. "Dat hangt af van de ervaringen en evaluaties van de andere gemeenten. Maar ook van de opbouw en uiteindelijke prijsstelling van de doelgroeptarieven voor haar inwoners", zegt hij. Terug naar het oude tarief Maar zelfs als de (nieuwe) raad in oktober het beleid gaat vaststellen, hoeft dat niet te betekenen dat het recycletarief voor eeuwig blijft bestaan. De wethouder wijst op het evaluatiemoment in 2024, waar de laatste en nieuwe ervaringen worden meegenomen. "Daarbij kan eventueel besloten worden om terug te gaan naar het oude tariefmodel", zegt hij.

Het driftarsysteem De gemeente Koggenland had in december besloten om niet mee te doen aan het recycletarief. Ze gaf als voorbeeld de situatie in Enschede, waar de opruimkosten oplopen, en afvaloverlast en zwerfafval toeneemt. "Sinds de invoering van diftar − een soortgelijk tarief als het recycletarief − in 2017 is het probleem in Enschede alleen maar erger geworden", vertelde wethouder Rosalien van Dolder aan NH Nieuws/WEEFF.