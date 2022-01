'Eerste ophaalronde restafval in gemeente Medemblik toont veelbelovende resultaten'

De gemeente Medemblik is positief over de eerste ophaalronde van restafval binnen de gemeente. Sinds 1 januari hanteert Medemblik een recycletarief, waarbij elke keer dat een bak geleegd wordt kosten in rekening worden gebracht. Na de eerste ophaalronde is gebleken dat de helft van de inwoners hun afvalbakken hebben aangeboden om geleegd te worden.

Het doel van de gemeente is om in 2022 per inwoner nog slechts 110 kilo restafval per jaar te hebben. In 2020 hadden inwoners uit de gemeente gemiddeld 151 kilo aan restafval, waarvan 25 kilo grof huishoudelijk restafval. Slecht een kwart hiervan was volgens de gemeente écht restafval.

Sinds het begin van dit jaar is Medemblik de eerste gemeente in West-Friesland die een recycletarief heeft ingevoerd. Inwoners betalen elf euro per keer dat zij hun bak met restafval aan de straat zetten.

Door het beter scheiden van het restafval moet de bak minder vol raken. Hiermee wordt het mogelijk om de inzameling van het afval af en toe over te slaan. Bij de eerste ophaalronde van restafval binnen de gemeente is gebleken dat de helft van de inwoners ervoor gekozen hebben om hun afvalbak niet te legen.

"De eerste resultaten laten zien dat de inwoners bereid zijn om serieus met het scheiden van afval aan de slag te gaan", zegt wethouder Dirk Kuipers. "Dat doet me goed, want dat is het doel van het nieuwe recycletarief. Het op de juiste manier scheiden van afval maakt een groot verschil voor het milieu. En als je dit goed doet, kan het ook een positief effect hebben op je portemonnee."

Begin deze maand ging NH Nieuws op pad met een afvalcoach, om zo inwoners te informeren over het nieuwe recycletarief. De tekst gaat verder onder de video.