Geen ruimte voor alternatieve woonvormen in Opmeer, Chantal (33) woont nog thuis

Een domper, noemt ze het. "Ik wil ook een plekje voor mijzelf hebben. En ik ben zeker niet de enige. Al mijn neefjes en nichtjes zitten met hetzelfde probleem. Er is geen betaalbaar aanbod en ook geen doorstroming. Ik zou graag zien dat de politiek niet alles over één kam scheert, maar de situatie per persoon bekijkt. In mijn geval zou niemand last hebben van een tiny house."

Toen Dam met het verweer kwam dat er in andere gemeentes wél naar initiatieven met tiny houses wordt gekeken, kreeg ze als antwoord 'dat ze dan daar maar moest gaan wonen'. De reactie bevreemdde de Hoogwoudse in hoge mate, omdat er vijf huizen verderop ook een tiny house staat. Mag dat dan wel? "Het verhaal gaat dat dat om mantelzorg gaat. Dan mag het blijkbaar wel."

Aan het begin van 2020 was het al niet veel beter. Dus zocht ze naar een alternatief: een tiny house, op het erf van haar ouders. Ze mailde haar idee naar de gemeente Opmeer, met daarbij de vraag of er een vergunning voor nodig was. Haar vraag werd al snel van een onbevredigend antwoord voorzien. "Het kwam er simpelweg op neer dat een tiny house werd gezien als bijgebouw en dat mag niet. De schuur verbouwen mocht ook niet, werd er meteen bij gezegd."

Ondertussen is het huren van een huis ook een stuk moeilijker geworden. "Ik sta nu een jaar of zeven ingeschreven, maar je komt er gewoon niet tussen. Ook omdat er amper doorstroming is." Ze toont haar telefoonscherm, waarop het aanbod van huurhuizen in de regio West-Friesland wordt getoond, waarop zij staat ingeschreven. Het actuele aanbod: 0 woningen. En als er al een huurhuis beschikbaar is, zijn 600 geïnteresseerden voor een huurhuis geen uitzondering.

Chantal Dam wijst. "Hier, aan de achterkant." Op het erf van haar ouders is voldoende plek voor een tiny house. Achter de schuur, op een stukje grasland waar verder weinig mee wordt gedaan. "Niemand zou er last van hebben."

Ook Hoogwouder Marc van Tok had alternatieve woonplannen. Samen met zijn vrouw Vanessa vroeg hij zich af: kunnen we een grote woning met meerdere appartementen creëren? “Mijn schoonouders en vader zijn in de 70 en je weet niet met welke zorg je de komende jaren te maken krijgen. Dus bedachten we een woonvorm die past bij de tijd dat ze nog leven. En daarna zouden de woningen kunnen dienen als woonruimte voor onze kinderen. Een plan met doorgroei dus.”

De haalbaarheid van het plan, dat in De Weere zou moeten worden gerealiseerd, werd serieus onderzocht. Maar heel ver kwam Van Tok niet. “De regel in Opmeer is: als de woning een stolp is, mag het gesplitst worden en anders niet. Een ouderwetse opvatting, vind ik. In andere gemeenten, zoals Schagen, wordt wel geëxperimenteerd om woningen te splitsen. Maar Opmeer is zeker niet de meest vooruitstrevende gemeente.”

Creatieve oplossingen

Daarnaast is de gemeente gebonden aan regels vanuit de overheid. “Terwijl er nu grote problemen met woningbouw zijn. Dat vraagt om andere oplossingen, maar naar creatieve oplossingen wordt niet gekeken. Dat vind ik vrij kortzichtig.”

Van Tok heeft het plan laten varen en een woning in Hoogwoud gekocht. “Het was een interessante route. We wilden vooruit denken, maar de ouderwetse opvatting van de gemeente hielp niet mee.”

Woningbouw is ook in Opmeer een heet hangijzer tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. We vroegen de politieke partijen hoe zij aankijken tegen alternatieve woonvormen.