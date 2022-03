Zaak van doodgereden Tamar (14) uit Marken heropend, nieuwe vragen over toedracht

Justitie gaat zich opnieuw buigen over de aanrijding twee jaar geleden waarbij de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven kwam. De man die verantwoordelijk was voor de aanrijding, een 28-jarige man uit Duitsland , kreeg een geldboete en werd verder niet strafrechtelijk vervolgd. De nabestaanden van Tamar waren het daar niet mee eens en tekenden bezwaar aan.

De nabestaanden van Tamar dienden een zogenoemde artikel 12-klacht in bij het gerechtshof om alsnog af te dwingen dat de betrokken automobilist vervolgd zou worden. Deze klacht leidde tot een nieuw verkeersonderzoek, dat nu aanleiding is om de zaak te heropenen.

Naar aanleiding van de klacht hebben verkeersanalisten van de Koninklijke Marechaussee de zaak bekeken. Daaruit komt naar voren dat er nog vragen zijn wat er de nacht van het verkeersongeval precies is gebeurd. Ook zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Tamar is verplaatst, waar de familie van Tamar ook altijd vanuit is gegaan.

Justitie gaat daarom opnieuw onderzoek doen naar de zaak. Ook de nabestaanden en hun advocaat Sébas Diekstra krijgen de gelegenheid vragen in te dienen.

'Onvoldoende op de weg gelet'

De 14-jarige Tamar kwam in de zomer van 2020 om het leven door een aanrijding. Het meisje had 's nachts haar ouderlijk huis verlaten na een ruzie. Haar lichaam werd de volgende ochtend gevonden in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam.

De 28-jarige man heeft naar eigen zeggen niet doorgehad dat hij het meisje heeft overreden. Volgens het OM had de man geen ernstige verkeersfouten gemaakt bij het ongeluk. De Duitser kreeg een geldboete van 1.500 euro, omdat hij onvoldoende op de weg had gelet.

Wanneer er meer duidelijkheid komt over de zaak, kan justitie nu nog niet zeggen.