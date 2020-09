Verdachte doodrijden Tamar (14) aangehouden, mag onderzoek in vrijheid afwachten

De 28-jarige Duitser wordt op dit moment alleen verdacht van het verlaten van het ongeval. Omdat dat volgens de wet geen strafbaar feit is waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, mag de man de rest van het onderzoek voorlopig in vrijheid afwachten.

De man is woensdag in Noord-Holland verhoord, nadat hij door tussenkomst van een Nederlandse advocaat vrijwillig naar de politie is gekomen.

Wetgeving

De grijze Mazda met Duits kenteken was al sinds begin augustus in de handen van de opsporingsdiensten, maar omdat de Nederlandse politie niet zomaar de Duitse eigenaar van de auto kon spreken, duurde het onderzoek langer.

De 14-jarige Tamar kwam in de nacht van 25 juli om het leven. Haar lichaam werd gevonden in de berm van de Zeedijk in Zuiderwoude. Ze was eerder op de avond weggelopen van haar ouderlijk huis in Marken na een woordenwisseling met haar ouders.