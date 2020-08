Politie krijgt ruim duizend tips in onderzoek naar dood Tamar

MARKEN - De politie heeft ruim duizend tips ontvangen na de getuigenoproep gisteren. Daarin zaten videobeelden van de grijze Mazda en foto's van plastic deeltjes die gevonden zijn in de berm, op de plek waar de Markense Tamar op 25 juli dood is gevonden.

In een video bedankt de politie iedereen voor het meedenken.

De politie is al iets wijzer, bevestigt ook een woordvoerder tegen NH Nieuws, ze weten inmiddels waar het zwarte dopje dat in de berm is gevonden vandaan komt. "Daarover hoeven we geen tips meer."

De politie wil wel graag nog meer tips over de auto. Het voertuig op de foto is een Mazda 3 hatchback, met witte kentekenplaten en zwarte velgen. "We willen extra informatie over grijze Mazda's die voor, rond op of na 25 juli in de buurt van Marken of op de Waterlandse Zeedijk zijn gezien."

