Moeder van overleden Tamar zoekt naar antwoorden: "Ze is achtergelaten als een beest"

Volgens Trijntje wilde haar dochter die bewuste avond niet op tijd naar bed. "De jongeren waren door coronatijd structuur kwijt. Tamar ook. Ze moest om twaalf uur thuis zijn, als wij ook naar bed gingen", vertelt haar moeder emotioneel.

"Maar Tamar dacht daar anders over. Ze was op een gegeven moment thuis, in de badkamer en ineens pakte ze haar jas en sleutel uit haar rugzak en is weggelopen", omschrijft Trijntje de laatste momenten die ze met haar dochter had.

Als zij en haar man niets meer van hun dochter horen, gaan ze op zoek naar de tiener. "We hebben uren gezocht. Haar vader ook nog in de auto. Hij ging richting de molens. Ik denk dat ze hoopte dat wij haar zouden zoeken."

Antwoorden

Trijntje zegt op zoek te zijn naar antwoorden. Zo wil ze bijvoorbeeld weten of haar dochter nog heeft omgekeken of heeft gemerkt dat er een auto aankwam. "Ik red Tamar toch niet meer, maar ik wil wel rechtvaardigheid. Mijn leven is kapot. Maar ik heb nog vragen. Degene die dit op z'n geweten heeft, heeft ook geen leven meer", aldus Trijntje.

"Ze is nu in de berm achtergelaten als een beest, dit gun je haar niet."