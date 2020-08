'Verdachte' auto op camerabeelden: politie zoekt grijze Mazda in onderzoek dood Tamar

MARKEN - In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar, die op 25 juli dood werd aangetroffen in de berm van de Zeedijk bij Zuiderwoude, is de politie op zoek naar een grijze Mazda3 die Marken op is komen rijden.

Het gaat om een zilveren Mazda 3 Hatchback, met zwarte velgen en witte kentekenplaten. Op camerabeelden is te zien dat de auto rond 03.00 uur 's nachts aan komt rijden op het parkeerterrein. De twee inzittenden blijven vervolgens vermoedelijk ruim twee uur lang in de auto zitten. Rond 05.30 uur stappen zij uit, lopen ze naar de voorkant van de auto, stappen ze weer in en rijden ze weg.

Weggelopen

Het lichaam van Tamar werd in de nacht van 25 juli om 04.00 uur 's nachts gevonden door politieagenten die onderweg waren naar Marken om haar vermissing te onderzoeken. Het meisje was eerder die nacht weggelopen van huis na een woordenwisseling met haar ouders. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze zeer waarschijnlijk door een aanrijding om het leven is gekomen.

Het onderzoek naar de dood van Tamar is sindsdien in volle gang. Dezelfde dag nog werden er vier auto's in beslag genomen, er is een bermonderzoek gedaan en de moeder van Tamar deed een emotionele oproep aan de dader om zich zo snel mogelijk te melden.

"We willen graag meer informatie over deze auto", aldus politiewoordvoerster Wendy Boudewijn. "Het tijdstip en de situatie, hoe lang ze vermoedelijk in de auto blijven zitten en de locatie zijn natuurlijk verdacht. Maar voor hetzelfde geld heeft deze auto er niets mee te maken en schrikt de bestuurder zich rot."