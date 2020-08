Indrukwekkende erehaag voor overleden Tamar (14) op Marken

De 14-jarige Tamar, die een week geleden dood werd gevonden langs een donkere dijk in Zuiderwoude, is vanmiddag herdacht op Marken. Voor haar uitvaart liep vrijwel het hele eiland uit.

De afscheidsdienst vond in besloten kring plaats. Na afloop werd haar kist naar het kerkhof gebracht, onder toeziend oog van honderden Markers. Zij vormden als laatste groet een lange erehaag door het dorp.

De gemeente had vooraf een deel van het dorp afgezet, zodat toeristen de uitvaart niet per ongeluk konden verstoren. Ook waren er extra handhavers en politie op de been. Een van de Marker cafés sloot de deuren tijdens het eerbetoon.

Rond 14.15 uur luidde de kerkklokken op Marken een half uur lang voor Tamar. Daarna volgde een lange stilte.

Heftige week

"Het is voor Markers een heel heftige week geweest", vertelt NH Nieuws-verslaggever Floris van der Woude, die de zaak al vanaf het begin volgt. "Alle inwoners leven mee met de familie van Tamar. Het eiland is een heel hechte gemeenschap."

Tamar werd vorig weekend in de nacht van vrijdag op zaterdag dood gevonden langs een donkere dijk in de buurt van Marken. Na onderzoek concludeerde de politie dat ze hoogstwaarschijnlijk was aangereden.