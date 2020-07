Overleden meisje gevonden langs weg bij Marken: politie onderzoekt remsporen

ZUIDERWOUDE - Een meisje is vannacht om het leven gekomen aan de Zeedijk in Zuiderwoude. Ze lag in het hoge gras van de berm. Mogelijk is ze aangereden, zegt de politie.

Ronald Franke

Het meisje werd rond 04.00 uur gevonden door agenten die onderweg waren naar een andere melding. Ze lag vlakbij het kruispunt richting de dijk naar Marken. "Collega's waren onderweg naar een melding en troffen haar toen aan", aldus een woordvoerder van de politie. Reanimatie mocht niet meer baten. Geen fiets Omdat er remsporen zijn ontdekt in de buurt van het ongeluk, vermoedt de politie dat er sprake is geweest van een aanrijding. Er is verder geen fiets aangetroffen in de buurt van het meisje. "We vermoeden dat ze lopend was." In de buurt staan wel remsporen op de weg, maar de politie onderzoekt of dit bij het incident hoort.

Over de verdere identiteit van het meisje wil de politie nog niks bekendmaken, behalve dat het gaat om een tiener. In verband met het politieonderzoek is de Zeedijk van Monnickendam naar Marken afgezet. Tekst gaat door onder het kaartje.

De Zeedijk loopt van Marken tot Monnickendam. De politie heeft luchtfoto's gemaakt met een een helikoper. Het meisje is gevonden ter hoogte van Zuiderwoude. De politie roept getuigen en betrokkenen op zich te melden.

