Overleden meisje (14) was vermist op Marken, politie zoekt naar beschadigde auto

ZUIDERWOUDE - De politie is op Marken en in Uitdam een grote zoekactie gestart naar een beschadigd voertuig, nadat vanochtend een dood meisje van veertien werd aangetroffen in de berm langs de Zeedijk bij Zuiderwoude.

De politie denkt dat het meisje is aangereden. Na het ongeluk zou de dader zijn doorgereden. Op de Zeedijk zijn remsporen gevonden, aldus de politie. Hoewel verschillende scenario's open worden gehouden, vermoedt de politie een aanrijding.

Agenten vonden het meisje rond 4.00 uur. Volgens een politiewoordvoerder waren agenten op dat moment onderweg naar Marken, omdat er een meisje vermist zou zijn.

Onderweg troffen ze het lichaam aan naast de weg. Na onderzoek blijkt dat het meisje te zijn dat eerder als vermist was opgegeven.

Zoekactie

Het lijkt erop dat de overleden tiener lopend was. Er is geen fiets aangetroffen in haar buurt.

Vanochtend is de politie gestart met een groot onderzoek. Langs de weg is sporenonderzoek gedaan en op Marken en in Uitdam zoekt de politie naar de beschadigde auto.