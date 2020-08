Waarom de eigenaar van de verdachte Mazda in zaak-Tamar nog altijd niet is verhoord

ZUIDERWOUDE - Het lijkt vanzelfsprekend: als de politie een auto aantreft die betrokken is geweest bij een aanrijding, wordt de eigenaar opgespoord en verhoord. Toch is het niet altijd zo eenvoudig, zo bewijst de voortgang van het onderzoek in de zaak-Tamar. Bijna drie weken nadat de politie bekendmaakte een grijze Mazda 3 met Duits kenteken in beslag te hebben genomen, heeft de politie de eigenaar nog altijd niet aan de tand kunnen voelen.

NH Nieuws/Floris van der Woude

Na een intensief sporenonderzoek maakte de politie op 10 augustus bekend dat er in Duitsland een grijze Mazda 3 in beslag was genomen, die mogelijk betrokken is geweest bij de aanrijding op 26 juli waarbij de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven kwam. Tamars familie liet weten blij te zijn met het snelle speurwerk van de politie. Tien dagen later, nadat de Mazda was onderzocht, meldde de politie dat de Duitse auto 'bijna honderd procent zeker' betrokken was geweest bij de aanrijding. Maar ook dat er met de eigenaar was nog geen contact geweest.

Aan de medewerking van de Duitse autoriteiten lijkt het op het eerste oog niet te liggen. De Duitse politie nam de auto niet alleen in beslag, ze brachten de Mazda ook nog eens naar het NFI, zodat daar uitgebreid sporenonderzoek kon worden gedaan. Duits paspoort Inmiddels heeft dat onderzoek de nodige resultaten opgeleverd, al zou de politie ook graag willen onderzoeken of de eigenaar van de auto op het moment van de aanrijding achter het stuur zat. Dat dat nog is gebeurd, heeft te maken met de nationaliteit van de eigenaar. Waar een verdachte auto met Duits kenteken blijkbaar snel kan worden 'overgeleverd', is dat voor iemand met een Duits paspoort een ander verhaal. Als de bestuurder in Nederland was aangehouden, zou het juridisch geen probleem zijn hem te verhoren. Dat hij na het ongeluk is teruggekeerd naar Duitsland, maakt het ingewikkelder. "Nederlandse agenten kunnen niet zomaar Duitse burgers verhoren", aldus een politiewoordvoerder tegenover NH Nieuws. 'Verschillende rechtssystemen' Dat heeft te maken met de 'verschillende rechtssystemen' die in deze zaak betrokken zijn, legde politiewoordvoerder Wendy Boudewijn vorige week voor de camera van NH Nieuws uit. "Daarom hebben we niet direct met de eigenaar kunnen spreken."

In beslaggenomen auto blijkt betrokken bij dood Tamar - NH Nieuws

'Niet direct' lijkt inmiddels een understatement, want tweeënhalve week nadat de auto in beslag werd genomen, is er nog steeds geen contact geweest. "In het belang van het onderzoek moet alles volgens de procedure." In dit geval zou dat een Europees Onderzoeksbevel kunnen zijn, een dringend verzoek dat lidstaten van de Europese Unie bij elkaar kunnen indienen. Als dat verzoek is ingediend, heeft Duitsland 30 dagen om daar op te reageren. Als ze besluiten mee te werken, zou de eigenaar van de auto binnen 90 dagen na indiening van verzoek moeten kunnen worden verhoord. Over de status van een eventueel verzoek doet de politie geen mededelingen, schreef Noordhollands Dagblad gisteren.