Politie: inbeslaggenomen Duitse auto 'bijna honderd procent zeker' betrokken bij dood Tamar

ZUIDERWOUDE - De Mazda 3 die twee weken geleden in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar van Marken in beslag werd genomen , is hoogstwaarschijnlijk betrokken geweest bij de aanrijding die haar fataal werd .

De Mazda werd na onderzoek en dankzij vele tips door de Nederlandse politie aangetroffen in Duitsland. In welke stad dat gebeurde, wil de politie niet kwijt. De auto met Duits kenteken is vervolgens door de Duitse politie in beslag genomen en voor onderzoek naar Nederland gebracht. Het NFI, dat de auto onderzoekt, heeft inmiddels sporen gevonden die waarschijnlijk met de aanrijding te maken hebben.

Eigenaar niet vast

Hoewel het verdachte voertuig is gevonden en de eigenaar in beeld is, weet de politie nog niet wie de Mazda 3 op het moment van de aanrijding bestuurde. De eigenaar zit niet vast, maar zal de komende tijd wel worden verhoord over zijn betrokkenheid. Volgens de politie is dat nog niet gebeurd omdat 'eerst de auto moest worden onderzocht'. Ook de betrokkenheid van eventuele bijrijders wordt in het vervolgonderzoek meegenomen.

Dat de politie nog geen volledige zekerheid kan bieden over betrokkenheid van de auto, heeft te maken met papierwerk rond het onderzoek, legt een woordvoerder uit. "Het voorlopig onderzoek is stevig genoeg om nu te communiceren. We willen niet weken wachten op een officieel formulier."