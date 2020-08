Gezochte Mazda in beslag genomen in onderzoek naar dood Tamar

ZUIDERWOUDE - In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar, die op 25 juli 's nachts om het leven kwam door een aanrijding, is een grijze Mazda 3 in beslag genomen. De politie liet vorige week weten op zoek te zijn naar deze auto.

De Mazda wordt volgens de politie de komende dagen onderzocht op verdachte sporen. De politie bevestigt daarnaast dat het om de auto gaat waar zij naar zochten. Er wordt onderzocht of de auto inderdaad betrokken is geweest bij de aanrijding en of de eigenaar van de auto ook de bestuurder was tijdens het ongeluk.

De politie zegt daarnaast dankbaar te zijn voor de vele tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de auto.

Bij het NH Radio-programma Spitstijd vertelt Koos Venema dat de tips die binnen zijn gekomen over de auto niet alleen uit de regio Zaanstreek-Waterland komen. "We hebben camerabeelden uitgekeken op verschillende plekken in Nederland, toen is de auto gevonden en in beslag genomen."

Aanrijding

De 14-jarige Tamar kwam in de nacht van 25 juli om het leven. Haar lichaam werd gevonden in de berm van de Zeedijk in Zuiderwoude. Ze was eerder op de avond weggelopen van haar ouderlijk huis in Marken na een woordenwisseling met haar ouders.

Na forensisch onderzoek bleek dat zij zeer waarschijnlijk door een aanrijding om het leven is gekomen. In de berm vlakbij het ongeluk werden stukjes plastic gevonden. Die stukjes plastic werden door internetspeurders aan de Mazda gelinkt. De moeder van Tamar deed in het programma OP1 een emotionele oproep aan de dader om zich te melden.

Mazda3 Hatchback

De politie liet vorige week weten op zoek te zijn naar een grijze Mazda3 Hatchback. Op beelden was te zien dat deze auto rond 03.00 uur 's nachts Marken op was komen rijden, twee uur lang stilstond op een parkeerplaats, en vervolgens weer wegreed.

De politie deed vorige week een specifieke oproep aan getuigen die de auto hadden gezien op of rond 25 juli om zich te melden.

Bekijk hieronder de beelden van de auto.