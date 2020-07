Bermonderzoek na dood Tamar (14) levert niets op, nog veel vragen over fatale nacht

ZUIDERWOUDE - Het bermonderzoek dat de politie gisteren uitvoerde op de Zeedijk, heeft geen nieuwe aanknopingspunten opgeleverd rondom de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. Er wordt nu vooral gezocht naar het antwoord op de vraag wat er zich precies heeft afgespeeld in die fatale nacht van vrijdag op zaterdag, toen de tiener in diezelfde berm rond 4.00 uur werd gevonden.

Duidelijk is dat het meisje die rond 1.00 uur vertrok vanuit haar ouderlijk huis op Marken en enkele uren later dood werd gevonden op de Zeedijk, op ongeveer een uur lopen van Marken. Het is nog een raadsel wat er in die tussentijd is gebeurd.

Op het asfalt van de Zeedijk zijn remsporen gevonden. De politie gaat er vanuit dat ze is aangereden, maar zeker weten doen ze dat nog niet.

Bermonderzoek

Het onderzoek op de dijk is in ieder geval afgerond, laat politiewoordvoerder Menno Hartenberg vanochtend weten aan NH Nieuws.

"Het gedeelte waar het meisje is gevonden, is in eerste instantie afgezocht in een straal van 10 meter. Maar om er zeker van te zijn dat we niets zouden missen, hebben we uiteindelijk over ruim 100 meter beide kanten op gezocht. Dat heeft niets opgeleverd."