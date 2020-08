Van automonteur tot internetspeurder, iedereen is in de ban van onderzoek dood Tamar

MARKEN - Meer dan duizend mensen uit onze provincie en ver daarbuiten zoeken mee naar aanknopingspunten over de dood van Tamar van Marken. Tips over het nummerbord van de grijze Mazda, automonteurs die de gevonden schroefjes duiden en online speurders die de politie helpen: "We zijn heel blij met alle reacties", aldus Tamars moeder Trijntje.

Anderhalve week nadat hun 14-jarige Tamar is gevonden langs de dijk ter hoogte van Zuiderwoude is het onderzoek van de politie in volle gang. Na de emotionele oproep van Trijntje en de gisteren vrijgegeven beelden van een auto die mogelijk betrokken is bij de aanrijding, lijken honderden Nederlanders op speurtocht te zijn.

"Het is een typische Mazda-bevestigingsclip", aldus een garagehouder in Volendam over de schroefjes die zijn gevonden in de berm waar het meisje is gevonden. Ze hebben onze verslaggever laten zien dat de drukkertjes in de wielkas en in de bumper zitten.

Voor meerdere garagehouders die we hebben gesproken, is het zo klaar als een klontje dat die onderdelen horen bij de auto op de videobeelden. "Dat de politie dit niet zelf kan bedenken, is een beetje raar", aldus een monteur.

Tekst loopt door onder de video.