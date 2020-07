Tientallen nieuwe tips over dood Tamar na emotionele oproep moeder

Volgens de politie variëren de tips van informatie over auto's met schade tot meedenktips.

Het onderzoek naar de vier auto's die in beslag zijn genomen, is nog niet afgerond. Op die auto's wordt gezocht naar sporen van betrokkenheid bij de fatale aanrijding van het 14-jarige meisje, afgelopen zaterdag langs de Zeedijk in Zuiderwoude.

"Het gaat ze niet om wie het gedaan heeft, maar om wát er gebeurd is"

Tamar werd zaterdagochtend vroeg levenloos in de berm aangetroffen, nadat zij eerder die nacht door haar ouders als vermist werd opgegeven. De woordvoerder van de familie, Richard de Weijze, vertelde gisteren al aan NH Nieuws dat haar ouders het graag wil afsluiten. Dat kunnen ze nu niet, omdat de politie nog volledig in het duister tast over wat er in haar laatste uren is gebeurd.

"Ze willen heel graag weten wat er in de laatste paar uur met hun dochter is gebeurd. Tamars vader en moeder roepen de dader met klem op om zich te melden. Dan kunnen ze beginnen met de verwerking. Pas als ze weten wat er is gebeurd, hebben ze rust."