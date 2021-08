Ongevallenanalist over Tamar: "Het onderzoek is te vroeg gestopt"

Ongevallenanalist Willem Baan Hofman concludeert na onderzoek naar de aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken, dat het lichaam van het meisje na de aanrijding verplaatst moet zijn. Baan Hofman onderzocht de aanrijding op verzoek van de advocaat van de familie. "De politie heeft heel goed werk gedaan. Ze hebben geen mogelijkheid opengelaten om een dader te vinden, maar het onderzoek is te vroeg gestopt", zegt hij tegen NH Nieuws.

Willem Baan Hofman - Privéfoto

Willem Baan Hofman heeft op verzoek van advocaat Sébas Diekstra het politiedossier onderzocht. Op basis van de sporen die op de weg zijn aangetroffen, concludeert de ongevallenanalist dat het lichaam van Tamar na de aanrijding moet zijn verplaatst. "De sporen lopen in een rechte lijn, maar op een gegeven moment zit daar een knik in naar de berm", zegt Baan Hofman. "Daaruit concluderen we dat het slachtoffer na de aanrijding verplaatst moet zijn." Dezelfde conclusie heeft de politie ook getrokken uit het sporenonderzoek. "De politie komt ook tot dezelfde conclusie dat ze verplaatst moet zijn, maar ze hebben het niet kunnen linken aan de bestuurder. En daar is het open einde wat nu uitgebreider onderzocht moet worden." Het Openbaar Ministerie bevestigt dat is onderzocht of de bestuurder het lichaam heeft verplaatst. "Het DNA van de bestuurder van de auto is niet aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer. Wij weten ook niet hoe het lichaam in de berm is gekomen."

Een 28-jarige man uit Duitsland heeft Tamar overreden. Hij heeft naar eigen zeggen niet doorgehad dat hij het meisje heeft aangereden. Volgens het OM had de man geen ernstige verkeersfouten gemaakt bij het ongeluk. De Duitser kreeg een geldboete van 1.500 euro, omdat hij onvoldoende op de weg had gelet. De auto werd na één van de bijna 1.500 tips die de politie had gekregen in Duitsland teruggevonden. Al snel bleek dat de Mazda direct in verband kon worden gebracht met de dood van Tamar. Eerder werd duidelijk dat het juridische systeem in Duitsland anders werkt, waardoor uitgebreid onderzoek niet mogelijk was. De politie liet destijds weten dat de samenwerking met de Duitse autoriteiten goed is. Ook benadrukte de familie van Tamar alle vertrouwen te hebben in het onderzoek van de politie.

Ongevallenanalist Willem Baan Hofman pleit voor meer onderzoek. "De politie heeft zich geconcentreerd op het vinden van de betrokken auto en de verdachte, daarvoor hebben ze alles uit de kast getrokken. En dat is ze ook gelukt." Het onderzoek had volgens Baan Hofman verder moeten gaan. De politie heeft wel de verdachte gevonden, maar niet verdachte van het aan de kant slepen van Tamar. Wie dat gedaan kan hebben, moet verder onderzocht worden. "Het lichaam kan niet zomaar verplaatst zijn, "er moet iemand geweest zijn die dit heeft gedaan."

Volgens hem kan er een goede inschatting gemaakt worden om welk voertuig het gaat, naar aanleiding van een tijdstip. "Er liggen ook lussen in de weg om te tellen hoeveel voertuigen er rijden. Dus je kunt redelijk in beeld brengen wanneer er een voertuig is geweest." In kaart brengen Langzamerhand wordt meer duidelijk over het onderzoek naar de dood van Tamar. Voor veel inwoners voelt elke stap als een 'opluchting'. Maar het spoor naar de oplossing stopt. Om het onderzoek te herstarten zou een zogenaamd artikel 12-procedure gestart moeten worden. "In dat geval moeten de rechters beoordelen of het onderzoek hervat moet worden", legt hij uit. Wel blijf het identificeren van de voertuigen op de weg onmogelijk, 'maar er wordt wel geregistreerd op welke tijdstippen een voertuig voorbij is gekomen', waardoor volgende stappen in het onderzoek kunnen worden gezet. Alle voertuigen die die nacht op de dijk hebben gereden, moeten volgens de ongevallenanalist in kaart worden gebracht."Dat is nog niet voldoende gedaan", besluit hij.

Tamar mogelijk verplaatst na aanrijding - NH Nieuws