Geldboete voor bestuurder die 14-jarige Tamar doodreed

De 28-jarige man die de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, krijgt een geldboete omdat hij niet goed oplette. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Volgens het OM heeft de bestuurder geen ernstige verkeersfouten gemaakt bij het ongeluk vorig jaar zomer.

Bloemen op plek waar Tamar werd gevonden - NH Nieuws / Floris van der Woude

De man heeft niet 'roekeloos of aanmerkelijk onvoorzichtig' gereden. Wel heeft de bestuurder volgens het OM 'onvoldoende op de weg gelet'. Daardoor kon hij niet op tijd reageren op Tamar. Het is nog altijd onduidelijk hoe ze op de weg terecht is gekomen. "Door onvoldoende op te letten, was hij niet in staat de auto te stoppen binnen de afstand waarover hij de weg kon overzien en waarover deze vrij was. Hiermee heeft hij een verkeersovertreding begaan en daar krijgt hij een boete voor." De bestuurder moet een boete van 1.500 euro betalen. Die boete is hoger dan gebruikelijk, dat komt door de 'ernst van de gevolgen'.

Verdachte of bestuurder De 28-jarige man wordt door het OM aangeduid als bestuurder, legt woordvoerder Ilse de Heer uit. "Hij krijgt van ons een boete, dus zal niet voor de rechter komen. Hij is wat het OM betreft de bestuurder die het slachtoffer heeft overreden. Tamar is komen te overlijden doordat ze is overreden." De nuance tussen over- en aangereden is een belangrijke. "Ze is overreden en níet aangereden. Aanrijden is tegen iets aanrijden en overrijden is over iets heen rijden. Tamar bevond zich op de weg en ze is overreden. Hoe ze op de weg terecht is gekomen weten we niet, maar wel dat ze al op de weg was."

'Gat in de weg' De 28-jarige man reed op 25 juli 2020 rond 3.05 uur over de N518 richting Marken. Hij keek op de navigatie-app op een telefoon en voelde zijn stuur trillen. "Hij concludeerde dat hij door een gat in de weg reed, of over iets heen", schrijft het OM. Op dat moment overreed hij de 14-jarige Tamar, die ter plekke overleed. Volgens het OM past de aard van het letsel niet bij een aanrijding. De politie heeft ook alternatieve scenario's onderzocht: dat Tamar eerst door een andere auto zou zijn aangereden, maar dat is uitgesloten op basis van onder meer de verkeerscamera's. Niet verplaatst Ook is gekeken naar of het meisje misschien zou zijn versleept of verplaatst, omdat haar lichaam in de berm is gevonden. Daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden. Volgens het OM is het 'aannemelijk' dat de man zich aan de maximumsnelheid heeft gehouden: "Hij reed circa 60 km per uur waar 80 km per uur gereden mocht worden." Ook zijn er volgens het OM geen aanwijzingen dat de bestuurder 'geweten heeft of heeft kunnen vermoeden dat er sprake was van een ongeval'. "Daarom kon hij ook niet vermoeden dat er sprake was van letsel of schade aan een ander, of van ‘het in hulpeloze toestand achterlaten van iemand’ of dat hij iemand had aangereden met de dood tot gevolg. Het verlaten van de 'plaats ongeval' wordt hem daarom niet verweten. De drie inzittenden van de auto van de bestuurder worden volgens het OM nergens van verdacht.