Familie van Tamar na aanhouding verdachte: "Vertrouwen in OM en gerechtigheid voor Tamar"

MARKEN - De familie van Tamar heeft er vertrouwen in dat het rechtssysteem. Dat zegt woordvoerder van de familie Richard de Weijze, nadat eerder vandaag bekend werd dat er een 28-jarige Duitser is aangehouden die wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van de tiener.

"Het is weer een puzzelstukje in een heel grote puzzel. Er komt steeds iets meer naar boven", zegt De Weijze tegenover NH Nieuws. "Er is een ding dat de familie heel belangrijk vindt: gerechtigdheid voor Tamar."

De Duitser wordt op dit moment alleen verdacht van het verlaten van het ongeval. Omdat dat volgens de wet geen strafbaar feit is waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, mag de man de rest van het onderzoek voorlopig in vrijheid afwachten. "Dat is nu eenmaal zoals het rechtssysteem schijnbaar werkt. Uiteindelijk kan de familie hier niet veel mee, echt duidelijk is het nog niet allemaal."

Vertrouwen in OM

Volgens de woordvoerder van de familie wordt het nu vooral een juridische aangelegenheid. "De familie heeft alle vertrouwen in het Openbaar Ministerie en dat dit tot een einde komt waarbij er gerechtigdheid komt voor Tamar."

De 14-jarige Tamar kwam in de nacht van 25 juli om het leven. Haar lichaam werd gevonden in de berm van de Zeedijk in Zuiderwoude. Ze was eerder op de avond weggelopen van haar ouderlijk huis in Marken na een woordenwisseling met haar ouders.