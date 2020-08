Opluchting na doorbraak in onderzoek naar dood Tamar: "Een beetje van het raadsel weg"

Volgens de politie is het op dit moment eigenlijk nog maar een formaliteit. Een woordvoerder zegt bijna honderd procent zeker te zijn dat de Mazda 3 die in beslag werd genomen in het onderzoek naar de dood van Tamar de auto is die haar heeft aangereden.

"Toch een beetje opgelucht, dan is een klein beetje van het raadsel weer weg", laat een bewoner van Marken weten. "Dat is prettig voor de familie, maar ook voor heel Marken, want we leven allemaal mee."

Snel meer duidelijkheid

Ook de familie is blij met het snelle werk van de politie, zegt familiewoordvoerder Richard de Weijze. "We hopen dat er nu snel meer duidelijkheid komt wat er precies gebeurd is die avond", zegt hij tegen NH Nieuws.