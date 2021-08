Advocaat nabestaanden: "Tamar (14) is na dodelijke aanrijding versleept"

De 14-jarige Tamar kwam 25 juli vorig jaar om het leven aan de Zeedijk in Zuiderwoude. Ze was van huis weggelopen, omdat ze niet op tijd naar bed wilde. Haar lichaam werd langs de dijk gevonden.

De 28-jarige man uit Duitsland die Tamar doodreed, kreeg onlangs een geldboete van 1.500 euro van het Openbaar Ministerie omdat hij onvoldoende op de weg had gelet. Volgens het OM had de man geen ernstige verkeersfouten gemaakt bij het ongeluk. De bestuurder keek naar eigen zeggen op de navigatie-app van een telefoon en voelde zijn stuur trillen. "Hij concludeerde dat hij door een gat in de weg reed, of over iets heen", verklaarde het OM eerder.

Vervolgonderzoek

Volgens het OM is ook onderzocht of het lichaam van het meisje versleept of verplaatst zou zijn, maar hier waren geen aanwijzingen voor. Advocaat Diekstra zegt dat er op dit moment door andere deskundigen onderzoek wordt gedaan. De familie wacht dit vervolgonderzoek af.

In juni zei advocaat Diekstra al dat hij de zaak "grondig" ging bestuderen. "Dit om na te gaan hoeveel aanleiding er is om verdere vervolging rondom deze doodrijding af te dwingen."