Vraagtekens onder Markers na boete voor chauffeur die 14-jarige Tamar doodreed

"Ik vind het vreselijk triest en het wordt er niet beter op, daar kom je nooit meer vanaf", vertelt een man uit Marken over het ongeval vorig jaar zomer aan NH Nieuws.

Op 25 juli 2020 rond 3.05 reed de 28-jarige man over de N518 richting Marken. Tijdens het rijden zou de man op zijn navigatie-app op zijn telefoon gekeken hebben, waarbij hij zijn stuur voelde trillen. Zo liet het OM eerder weten: "Hij concludeerde dat hij door een gat in de weg reed, of over iets heen."

Boete

De bestuurder moet een boete van 1.500 euro betalen. Door de ernst van de gevolgen is de boete hoger dan gebruikelijk. "Door onvoldoende op te letten, was hij niet in staat de auto te stoppen binnen de afstand waarover hij de weg kon overzien en waarover deze vrij was. Hiermee heeft hij een verkeersovertreding begaan en daar krijgt hij een boete voor", aldus het OM.