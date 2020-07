Onderzoek wijst uit: Tamar (14) kwam vrijwel zeker om het leven door aanrijding

ZUIDERWOUDE - De 14-jarige Tamar, wier lichaam afgelopen zaterdag langs de weg werd gevonden in een berm aan de Zeedijk in Zuiderwoude, is hoogstwaarschijnlijk om het leven gekomen door een verkeersongeluk. Dat vermoeden bestond al, maar verder politie-onderzoek lijkt die aanname te bevestigen.

Er blijven nog veel vragen open in het onderzoek. Zo doet de politie doet een dringende oproep aan de verantwoordelijke bestuurder om zich te melden, nadat onderzoek in de berm geen nieuwe aankoningspunten opleverde. Gisteren zei politiewoordvoerder Menno Hartenberg al dat hij nog stille hoop heeft dat de automobilist zich meldt. "Je kan je bijna niet voorstellen dat je je hele leven met zo’n verschrikkelijk geheim moet leven."

Daarnaast wil de politie graag een beeld krijgen van wat er is gebeurd tussen 01.00 uur, toen Tamar voor het laatst gezien werd, en 04.00 uur. Op dat tijdstip werd haar lichaam gevonden door agenten, die juist naar Marken onderweg waren in verband met haar vermissing.

Mensen op Zeedijk

De politie roept daarnaast iedereen op die van vrijdag op zaterdag in de buurt van of op de Zeedijk is geweest om zich te melden. Dat houdt in dat ook mensen die niets gezien hebben, maar wel in de buurt waren, gevraagd wordt zich te melden.

Ook wordt er nog onderzoek gedaan naar vier auto's die eerder in beslag zijn genomen en verse schade hadden. De eigenaren van de voertuigen uit Uitdam en Marken zijn gehoord, maar zijn nog geen verdachte.