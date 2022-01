Doodrijder van Tamar (14) is spoorloos: 'boete onbestelbaar retour teruggekomen'

De man die in 2020 de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, is onvindbaar. Daardoor is de boete van 1.500 euro die het Openbaar Ministerie hem oplegde niet betaald. De aanmaning van het CJIB is 'onbestelbaar retour' uit Duitsland teruggekomen. Dat bevestigt het OM Noord-Holland aan NH Nieuws.

In de zomer van 2020 reed de 28-jarige man uit Duitsland Tamar dood op Marken. De man, die ten tijde van het ongeluk in een asielprocedure zou zitten, lijkt nu onvindbaar. De aanmaning voor de onbetaalde boete die daarvoor is opgelegd, is onbestelbaar retour gekomen. Volgens een woordvoerder is de reden daarvan bij het OM Noord-Holland niet bekend.

"In september 2021 is, via de gebruikelijke werkwijze, door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een strafbeschikking verstuurd aan de bestrafte. Die brief kwam niet retour, maar is ook niet betaald." De daarna verstuurde aanmaning kwam dus weer terug. Het OM geeft aan na te denken over de mogelijkheden om de boete alsnog bij de man te krijgen.

'Onvoldoende op de weg gelet'

De 14-jarige Tamar kwam in de zomer van 2020 om het leven door een aanrijding. Het meisje had 's nachts haar ouderlijk huis verlaten na een ruzie. Haar lichaam werd de volgende ochtend gevonden in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam.

De 28-jarige man heeft naar eigen zeggen niet doorgehad dat hij het meisje heeft overreden. Volgens het OM had de man geen ernstige verkeersfouten gemaakt bij het ongeluk. De Duitser kreeg een geldboete van 1.500 euro, omdat hij onvoldoende op de weg had gelet.

Omdat het juridische systeem in Duitsland anders werkt, bleek dat uitgebreid onderzoek niet mogelijk was. De politie liet destijds weten dat de samenwerking met de Duitse autoriteiten goed is.

Ouders oneens met uitspraak

Eind vorig jaar lieten de ouders van Tamar weten naar de rechter te stappen om de vervolging van de man uit Duitsland af te dwingen. Ze zijn het niet eens met het besluit van de rechter en wil dat deze de zaak opnieuw bekijkt. De advocaat van de familie is daarom een procedure gestart, waardoor de rechter zich opnieuw gaat buigen over de beslissing van het OM.