Ouders doodgereden Tamar (14) eisen vervolging veroorzaker ongeluk en stappen naar rechter

De 14-jarige Tamar kwam in de zomer van 2020 om het leven door een aanrijding. Ze had 's nachts haar ouderlijk huis verlaten na een ruzie. Het lichaam van het meisje werd 's ochtends gevonden in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam.

Eerder dit jaar liet het OM weten dat een destijds 28-jarige Duitser verantwoordelijk was voor het ongeval. De man liet toen weten dat hij dacht in een gat van de weg geraakt te zijn en zich niet bewust was van de aanrijding. De man kreeg door het OM een geldboete opgelegd, omdat hij tijdens het ongeluk op zijn telefoon keek.

Artikel 12-procedure

De ouders van Tamar zijn het niet eens met dat besluit en willen dat een rechter de zaak opnieuw bekijkt. De advocaat van de familie, Sébas Diekstra, zal namens hen daarom een artikel 12-procedure starten, waarmee rechters zich buigen over de beslissing van het OM.

Eerder gaf de familie van Tamar, na de aanhouding van de verdachte, nog aan vertrouwen in het OM voor Tamar te hebben.

Onderzoek

Eerder uitte een onderzoeker al zijn twijfels over de conclusies van het OM. Op verzoek van Diekstra onderzocht hij het politiedossier. Op basis van de sporen die op de weg zijn aangetroffen, concludeerde de ongevallenanalist dat het lichaam van Tamar na de aanrijding moet zijn verplaatst.

"De sporen lopen in een rechte lijn, maar op een gegeven moment zit daar een knik in naar de berm", zegt onderzoeker Baan Hofman. "Daaruit concluderen we dat het slachtoffer na de aanrijding verplaatst moet zijn."