Tata Steel niet langer in de etalage: "Alles is erop gericht zelfstandig door te gaan"

Tata Steel Nederland staat niet langer in de etalage. Het staalbedrijf is niet te koop. "In India (waar het moederbedrijf is gevestigd) hebben ze gezegd niet actief op zoek te zijn naar een overnamepartner voor ons bedrijf", aldus Hans van den Berg, directievoorzitter van Tata Steel Nederland.

Hans van den Berg. Foto: Fred Segaar/NH Nieuws

Die intentie geeft geen honderd procent zekerheid over de zelfstandigheid van de vestiging in IJmuiden. Van den Berg: "Je weet nooit precies wat er gebeurt. Het staat de aandeelhouder vrij de aandelen te verkopen. Maar wij mikken er op als zelfstandige business - als onderdeel van een groot concern, dat wel - de toekomst in te gaan."

Waterstofroute Een jaar geleden nog flirtte Tata Steel met het Zweedse SSAB. De overname ketste af. De koop van het Hoogovencomplex in IJmuiden zou niet passen in de duurzaamheidsstrategie van het Zweedse bedrijf. SSAB loopt voorop met staal maken op basis van waterstof, zogeheten ‘groen staal.’ In 2030 mag geen staal meer worden gemaakt via de conventionele werkwijze, op basis van kolen. Ook Tata Steel slaat deze weg in. Het bedrijf hoopt op een overheidssubsidie voor de zogeheten waterstofroute.

In oktober vorig jaar splitste Tata Steel Nederland zich na 22 jaar af van Tata Steel UK, het voormalige British Steel.