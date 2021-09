Tata Steel hakt knoop door: geen CO2-opslag onder de Noordzee

Met de keuze voor dit plan geeft Tata duidelijk richting aan het vervolgdebat in de Tweede Kamer over de toekomst van het bedrijf, dat morgen op de agenda staat.

In die vergroeningsroute vervangt Tata Steel in 2027 hoogoven 6 voor een DRI-installatie, die op termijn op waterstof moet draaien. Hoe lang dat precies duurt is nog niet duidelijk. De andere hoogoven (7), wordt dan tussen 2030 en 2040 vervangen.

In een RIVM-rapport werd eerder deze maand duidelijk dat uitstoot van Tata Steel vooral bij kinderen een verhoogde kans op hersenontwikkelingsschade en kanker veroorzaakt. Het maakte politici duidelijk dat naast klimaat, vooral volksgezondheid een pijler is bij de vergroeningsslag die Tata zal moeten maken.

Reactie Gerrit Idema, voorzittter van FNV Tata Steel

"Dit is goed nieuws voor het klimaat, voor de omgeving en goed nieuws voor de werkgelegenheid in de IJmond. Deze route zal er uiteindelijk toe leiden dat de voorkant fundamentele veranderingen ondergaat. En op het moment dat de eerste DRI effectief gaat worden, betekent dat onder andere sluiting van een kooksfabriek en de hoogovens.

Door dit plan gaat de kooksfabriek ook veel eerder dicht dan in het oude plan van Tata. Daardor is er minder belasting in de omgeving als het gaat om milieuvervuiling."

Op de vraag of we de mensen wel kunnen vragen te moeten betalen voor een schone lucht:

"Ik denk het wel. Ik denk dat we met z'n allen ambities hebben en dat we een goed voorbeeld kunnen zijn in Europa, een goed voorbeeld voor de staalindustrie.

Je moet ook niet denken wat sluiting alleen al aan uitkeringen kost op jaarbasis, en dan heb je volgens mij die kosten er alweer uit. We kunnen hier volop van profiteren in Nederland en volop in de omgeving, en daardoor ook de werknemers. Daar kunnen we best iets voor betalen.

Ik vind ook zeker dat Tata Steel op de korte termijn, zo snel mogelijk, moet zorgen dat de overlast beperkt blijft en ik denk ook dat dat gaat gebeuren. De Roadmap Plus gaat ondertussen gewoon door.

Het is niet zo dat alle problemen morgen opgelost zijn omdat dit scenario gekozen wordt: we weten hoe het in Nederland gaat met vergunningen, vervolgens moet het nog gebouwd worden, enzovoort. Daar gaan nog wel wat jaren overheen."