Staatssecretaris: 'Geen toekomst voor Tata Steel als staalbedrijf niet schoner wordt'

Van Weyenberg herhaalde dat er geen toekomst is voor Tata Steel, als het bedrijf niet schoner wordt. "De staalfabriek heeft geen toekomst als het zo vuil is als nu."

Donderdag praat de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in een commissiedebat over de toekomst van Tata Steel.

Uit het RIVM-rapport is duidelijk geworden dat kankerverwekkende paks (polyciiclische aromatische koolwaterstoffen) vooral in Wijk aan Zee in grote hoeveelheden voorkomen. Ook is er lood aangetroffen. Dit tast het brein van opgroeiende kinderen aan. Een klein groepje kinderen verwelkomde Van Weyenberg met protestborden als 'geen rook voor mij' en 'trampoline zonder stof.'

"Als je hier woont, wil je gewoon oplossingen zien"

Steven van Weyenberg (D66) is sinds 10 augustus staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Hij is de opvolger van Stientje van Veldhoven, die is vertrokken naar het World Resources Institute (WRI). Voordat hij demissionair staatssecretaris werd, was hij elf jaar lid van de Tweede Kamer. Van Weyenberg (1973) is opgegroeid in het West-Friese Benningbroek.

Door de vorming van een nieuw kabinet, bestaat de kans dat er over enkele tijd na Van Veldhoven en Van Weyenberg wéér een andere bewindsman verantwoordelijk is voor de portefeuille milieu. Bovendien zal Van Weyenberg als demissionair staatssecretaris geen grote beslissingen kunnen nemen. Die zijn aan een nieuw kabinet.

Van Weyenberg: "Een nieuw kabinet zal de grote knopen moeten doorhakken. Bijvoorbeeld: gaan we kiezen voor waterstoftechnologie, wat ook een mogelijke optie is voor de toekomst van Tata Steel. Als je hier woont, wil je gewoon dat er oplossingen komen. En dan maakt het niet uit of je Van Veldhoven heet of Van Weyenberg. Maar ook nu al als demissionair staatssecretaris ga ik met de provincie al kijken wat er kan met de huidige regels."